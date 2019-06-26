ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

حملة أمنية

استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.

وفي الجيزة، قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي