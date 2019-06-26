جريمة

ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.
وفي الجيزة، قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي
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جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام الحدود والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية و السجون''، التى يعاد محاكمة المتهمين، فيها بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
جثة (1)

انتحار طبيب تناول حبة حفظ الغلال في كفر الشيخ

أقدم طبيب بشرى بمستشفى قلين المركزى فى محافظة كفر الشيخ على الانتحار، إذ تناول حبة حفظ الغلال، وذلك لمعاناته من مرض نفسى كما أنه كان يخضع للعلاج من الإدمان وفق ما توصلت إليه تحريات ضباط المباحث. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العقيد عماد جلال، مأمور مركز شرطة قلين، باستقبال طبيب يبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة تناوله مادة سامة «حبوب حفظ الغلال».
فتاة-الإسكندرية

حبس مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس «محمد. س» وعرضه باكر برفقة تحريات المباحث، فى واقعة ادعاء إنقاذ فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة،، كانت تستقل دراجة نارية مع شقيقيها، إذ قام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقية. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهما والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهما بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة، ثم توجها فى اليوم التالى لتحرير محضر.
زياد-العليمى (2)

حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
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إحباط محاولة تهريب 356 ألف قرص كبتاجون مخدر إلى خارج البلاد (1)

الداخلية تضبط 13 مليون قرص مخدر خلال أسبوع

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا لفرض سيطرتها بمختلف أنحاء البلاد من خلال شن حملات تفتيشية مستمرة تستهدف في المقام الأول بؤرا إجرامية تتخذها العناصر الخطرة وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الشرطة من جهة، ونقطة انطلاق نحو نشاطهم الآثم من جهة أخرى، وذلك وسط توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة مروجي المواد المخدرة ومتعاطيها لاسيما المواد التخليقية منها التي تعرف بـ"مخدر الموت مثل "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على الشباب.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

أسبوع الحسم.. يد تؤمن ضيوف «الكان» ويد تحفظ البلاد

"يد تؤمن ضيوف الكان وأخرى تحمي البلاد" تلخص هذه العبارة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طوال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق العرس الإفريقي على أرض المحروسة -حيث أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء أمس الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- اجتماعات عدة شهدتها أروقة وزارة القبضة الحديدية لمراجعة اللمسات الأخيرة لخطة تأمين "كان 2019" التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

خيالة وجمال و 30 مشبتها بهم في قبضة مباحث الهرم

لاحقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الخيالة والجمالين، ومجموعة من المشتبه بهم بالمنطقة الأثرية بالجيزة، وتمكنت خلال يوم واحد من القبض على 30 مشتبها بهم، وكذا 3 خيالين وجمال، وبعض الباعة الجائلين، فيما تم ضبط 10 أشخاص لهروبهم من أحكام قضائية متنوعة، وتم تحرير 210 مخالفات تعد وإشغال طريق، خاصة بالباعة الجائلين، والمقاهي والمحلات التجارية، وقام القائمون على الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإخطار اللواءمصطفى شحاتة مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تنفيذ 61 ألف حكم قضائي في حملات مكبرة بالمحافظات

بالتعاون مع قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، شنت مختلف مديريات الأمن حملات مكبرة، للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة، وضبط الهاربين من أحكام قضائية، وتجار الأسلحة، وتفتيت البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملات عن ضبط 420 قضية مخدرات، وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع، على مدى يومين.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
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