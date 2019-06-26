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إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
مفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وفي مايوم الماضي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي.وأضاف كمالوندي أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو
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ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
غولنارا-كريموفا-ابنة-الرئيس-الأوزبكستاني-السابق

مليار يورو من ابنة رئيس أوزبكستان السابق للإفراج عنها

قالت جولنارا كريموفا ابنة الرئيس الأوزبكستاني السابق إسلام كريموف، الذي توفي في 2006، إنها دفعت أكثر من مليار يورو للدولة للإفراج عنها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، أول من أمس الأحد: "أطلب العفو من شعب بلدي على خيبات الأمل التي يمكن أن ـكون قد سببتها، أكثر من مليار يورو تم تحويلها من حساباتي الشخصية إلى الدولة، خدمة لمصالح موازنة الجمهورية، كما تنازلت عن المطالبة بأكثر من 600 مليون يورو محتجزة في مصارف أجنبية"، وأكد جريجوار مانجا المحامي السويسري عن كريموفا: "رسالة موكلتي على انستجرام حقيقية"، دون إبداء أي تفاصيل.
حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
حسن-روحانى

إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
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مفاعل نووي إيراني

دبلوماسي إيراني: تقليص التزامات الاتفاق النووي

استقبل رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الخارجية الإيرانية كمال خرازي، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية البريطاني أندرو موريسون. وقال خرازي إن بلاده ستتخذ إجراءات نووية جديدة بعد أسبوعين، وذلك عند انتهاء المدة التي حددتها طهران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم في الاتفاق، مضيفا: "على أوروبا معرفة أننا جادون في إجراءاتنا النووية المرتقبة بعد انتهاء مهلة الستين يوم، وإيران لن تتراجع عن هذا القرار، والمسؤولون الإيرانيون جادون في تنفيذ القرارات الجديدة حول الاتفاق النووي"، وذلك بحسب نقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
صحف-سعودية (2)

الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.
حسن-روحانى

روحاني: إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي من جانب واحد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده لا يمكنها أن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، قائلا إنه يتوجب على سائر الدول أيضا أن تؤدي دورها للحفاظ على هذا الاتفاق المهم. ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا، المنعقَد في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه: "أن تنفيذ إيران الكامل لتعهداتها قد حظي بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا، ورغم خروج أمريكا من الاتفاق واستئنافها إجراءات الحظر أحادية الجانب، وكذلك الدعم الضئيل للاتفاق من قبل سائر الأعضاء".
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