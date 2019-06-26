إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

مفاعل نووي إيراني

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي مايوم الماضي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي.وأضاف كمالوندي أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو