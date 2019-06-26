رياضة

مصر تدخل موقعة حسم التأهل أمام الكونغو بالكان

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
وسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء، أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات
اقرأ المزيد
بوفون (1)

بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
.ستيفن-جيرارد (6)

توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.
فان-ديك (1)

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

محمد صلاح = ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الأربعاء. وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77.3 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196.2 مليون يورو، قيمة المنتخب الوطني. ويوجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم مليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، وسيدريك باكومبو الذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
نيجيريا-و بروندي‎ (1)

نيجيريا تتطلع للتأهل المبكر أمام غينيا في الكان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب الإسكندرية عندما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا في تمام الساعة 4:30 عصرًا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف نظيف، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بنتيجة 2-2، لتملك في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثاني، وتواجه المنتخبان في 17 مباراة سابقة، تبادل فيها كل فريق الفوز في 5 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات.
زيمبابوي‎ (4)

مدرب زيمبابوي: لا بديل عن الثلاث نقاط أمام أوغندا

قال صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام أوغندا فهو خصم جيد للغاية ومتماسك وفاز على الكونغو، مؤكدا أنه سيقاتل في المباراة بهدف الفوز وإحياء آماله في التأهل ولا بديل عن الثلاث نقاط، وأضاف مدرب زيمبابوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، بأن فريقه لم يخلق الفرص العديدة في اللقاء السابق أمام مصر ولكن لديه فرصة جيدة للفوز على أوغندا وصناعة الفرص في لقاء الغد لأنه فريق قوي ولديه دفاع صلب وفريقه حضر جيدا لهذه المواجهة وسيفعل ما في وسعه لتكون النتيجة في صالحه.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org