مصر تدخل موقعة حسم التأهل أمام الكونغو بالكان

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

منتخب مصر

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.

وسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء، أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات

وسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء، أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وخسرت مباراة وحيدة.



وتواجه المنتخبان في الكان 3 مرات من قبل، أتت الأولى في نسخة 1970، وفازت مصر 1-0، أما المواجهة الثانية فخسرها الفراعنة في نسخة 1974 في مصر بنتيجة 3-2، والمواجهة الأخيرة كانت في ربع نهائي كان 2006 في مصر أيضًا، وفازت مصر بنتيجة 4-1.



كما سبق أن تواجه المنتخبان من قبل مرة واحدة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وكان ذلك في تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010، وحينها فاز الفراعنة في مصر 2-1 وفي الكونغو أيضا بهدف نظيف.