محمد صلاح = ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

محمد صلاح

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الأربعاء. وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77.3 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196.2 مليون يورو، قيمة المنتخب الوطني. ويوجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم مليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، وسيدريك باكومبو الذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.

أما ثاني أعلى اللاعبين قيمة فهو جناح أندرلخت البلجيكي يانيك بولاسي بقيمة 11 مليون يورو، ثم مهاجم ميدلزبره الإنجليزي بريت أسومبالونجا، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو. وتبلغ قيمة مدافع جالاطاسراي التركي كريستيان لوينداما 7.5 مليون يورو، مقابل 7 ملايين يورو لظهير وست هام الأيسر أرثر موساكو. ومن جانب

أما ثاني أعلى اللاعبين قيمة فهو جناح أندرلخت البلجيكي يانيك بولاسي بقيمة 11 مليون يورو، ثم مهاجم ميدلزبره الإنجليزي بريت أسومبالونجا، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو.



وتبلغ قيمة مدافع جالاطاسراي التركي كريستيان لوينداما 7.5 مليون يورو، مقابل 7 ملايين يورو لظهير وست هام الأيسر أرثر موساكو.



ومن جانب الفراعنة، يتصدر صلاح القائمة بقيمة 150 مليون يورو، ثم محمد النني بـ8 ملايين يورو مناصفة مع أحمد حجازي و6 ملايين يورو لمحمود حسن تريزيجيه، و3 ملايين يورو لأحمد المحمدي وأحمد حسن كوكا و2 مليون يورو لكل من أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وعمرو وردة.



وتبلغ قيمة محمد الشناوي 1.5 مليون يورو مناصفة مع طارق حامد، مقابل 1.2 مليون يورو لكل من أيمن أشرف ومحمود علاء.