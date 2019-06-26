رياضة

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
مدرب الكونغو الديمقراطية
مدرب الكونغو الديمقراطية
"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي قبل بداية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الوطني اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق أن تُوجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في إثيوبيا 1968، وفي مصر عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
ويملك إيبينجي خبرة كبيرة في المنافسات القارية بفضل قيادته فريق فيتا كلوب الكونغولي، إذ وصل مع فيتا كلوب إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2014، وفي تلك البطولة تغلب على الزمالك ذهابًا وإيابا في دور المجموعات، قبل الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري في المباراة النهائية. كما وصل إلى نهائي الكونفيدرالية
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بوفون (1)

بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
.ستيفن-جيرارد (6)

توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.
فان-ديك (1)

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
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محمد-صلاح

محمد صلاح = ضعف القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني ونظيره الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية، عندما يتواجهان في الجولة الثانية من دور المجموعات اليوم الأربعاء. وبعيدًا عن التفوق التاريخي للفراعنة، تبلغ القيمة السوقية للكونغو الديمقراطية 77.3 مليون يورو، بحسب أرقام موقع "ترانسفر ماركيت" مقابل 196.2 مليون يورو، قيمة المنتخب الوطني. ويوجد في قائمة منتخب الكونغو المشاركة في البطولة 11 لاعبًا تتخطى قيمتهم مليون يورو، يتصدرهم مهاجم بكين سينوبو جوان الصيني، وسيدريك باكومبو الذي تبلغ قيمته 22 مليون يورو.
مصر-وزيمبابوي (7)

مصر تدخل موقعة حسم التأهل أمام الكونغو بالكان

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
نيجيريا-و بروندي‎ (1)

نيجيريا تتطلع للتأهل المبكر أمام غينيا في الكان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب الإسكندرية عندما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا في تمام الساعة 4:30 عصرًا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف نظيف، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بنتيجة 2-2، لتملك في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثاني، وتواجه المنتخبان في 17 مباراة سابقة، تبادل فيها كل فريق الفوز في 5 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات.
على-معلول

كيف تأثر أداء تونس أمام أنجولا بسبب غياب علي معلول؟

يبدو أن قرار آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي باستبعاد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج، من قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، قد يكلف المنتخب التونسي الكثير خاصة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة المشاركة في كان 2019، بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقطتي التعادل، في انتظار مباراة منتخب مالي وموريتانيا التي ستجمعهما في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.
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