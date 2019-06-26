مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

مدرب الكونغو الديمقراطية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي قبل بداية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الوطني اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق أن تُوجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في إثيوبيا 1968، وفي مصر عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.

ويملك إيبينجي خبرة كبيرة في المنافسات القارية بفضل قيادته فريق فيتا كلوب الكونغولي، إذ وصل مع فيتا كلوب إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2014، وفي تلك البطولة تغلب على الزمالك ذهابًا وإيابا في دور المجموعات، قبل الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري في المباراة النهائية. كما وصل إلى نهائي الكونفيدرالية

ويملك إيبينجي خبرة كبيرة في المنافسات القارية بفضل قيادته فريق فيتا كلوب الكونغولي، إذ وصل مع فيتا كلوب إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2014، وفي تلك البطولة تغلب على الزمالك ذهابًا وإيابا في دور المجموعات، قبل الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري في المباراة النهائية.



كما وصل إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في عام 2018 قبل الخسارة في المباراة النهائية أمام الرجاء المغربي، وفي تلك البطولة تفوق على المصري البورسعيدي في نصف النهائي برباعية نظيفة.



وفي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وقع مع الأهلي في دور المجموعات، وخسر في برج العرب 2-0، وفاز في كينشاسا 1-0.



كما قاد إيبينجي منتخب الكونغو الديمقراطية للفوز ببطولة إفريقيا للمحليين للمرة الثانية في تاريخها عام 2016، والتي أقيمت في رواندا.