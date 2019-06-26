فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

فيرجيل فان ديك

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".

فان ديك أكمل: "الفريق يمتلك جودة عالية من اللاعبين، وفي بعض الأحيان قد لا تدرك مدى جودة مجموعة من اللاعبين لدينا، فعلى مقاعد البدلاء هناك حماس من أجل المشاركة مع الفريق، لذلك لدينا مستقبل رائع". وبينما يعترف فان ديك بتقديم مستوى مميز مع الفريق، فضّل الإشادة والثناء على جميع لاعبي الخطف الخلفي، وكذلك

فان ديك أكمل: "الفريق يمتلك جودة عالية من اللاعبين، وفي بعض الأحيان قد لا تدرك مدى جودة مجموعة من اللاعبين لدينا، فعلى مقاعد البدلاء هناك حماس من أجل المشاركة مع الفريق، لذلك لدينا مستقبل رائع".



وبينما يعترف فان ديك بتقديم مستوى مميز مع الفريق، فضّل الإشادة والثناء على جميع لاعبي الخطف الخلفي، وكذلك بقية لاعبي الفريق، إذ قال: "بوضوح، لقد كنت أشعر بشعور عظيم بمساعدة جميع زملائي في الفريق، لقد كان الجميع رائعا".



وأنهى فان ديك تصريحاته: "إذا نظرت إلى الفريق، فقد أمضى أندي روبرتسون أفضل موسم له على الإطلاق، كما كان ترينت أليكساندر آرنولد مذهلا، وهذا أمر رائع للاعبين صغار في السن، وكذلك جميع لاعبي قلب الدفاع، ومن الواضح أن جميع الفريق كانوا على مستوى عالٍ".

