رياضة

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
فان ديك أكمل: "الفريق يمتلك جودة عالية من اللاعبين، وفي بعض الأحيان قد لا تدرك مدى جودة مجموعة من اللاعبين لدينا، فعلى مقاعد البدلاء هناك حماس من أجل المشاركة مع الفريق، لذلك لدينا مستقبل رائع". وبينما يعترف فان ديك بتقديم مستوى مميز مع الفريق، فضّل الإشادة والثناء على جميع لاعبي الخطف الخلفي، وكذلك
اقرأ المزيد
بوفون (1)

بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
.ستيفن-جيرارد (6)

توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.
فلوران-إيبنجي

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي قبل بداية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الوطني اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق أن تُوجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في إثيوبيا 1968، وفي مصر عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (3)

عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
تتويج-ليفربول‎ (3)

فان دايك: ليفربول جائع للمزيد من الألقاب

أكد المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، أن فريق ليفربول جائع لتحقيق المزيد من النجاحات، بعد الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا منذ أسبوعين للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعد التغلب في المباراة النهائية على توتنهام، وقال فان دايك عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام: "حظيت بالعديد من الأيام للتحدث الآن عن الموسم المميز الذي مررنا به، حققنا الكثير من الأمور الرائعة هذا الموسم، وأشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الفريق الذي لا يصدق واللعب إلى جوار هؤلاء اللاعبين".
محمد-صلاح (3)

في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.
محمد-صلاح (5)

محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org