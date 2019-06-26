التعليم: تعليمات جديدة لمقدري درجات التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

الثانوية العامة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم توجيه تعليمات إلى مقدري درجات مادة التاريخ للثانوية العامة، بضرورة التعامل مع منطقية الإجابة وليس نموذج الإجابة كما يجب أن يكون، فإذا أجاب الطالب بشكل علمى وصحيح، حتى ولو لم تكن نصا كما هي في نموذج الإجابة سيحصل على درجته، مشددة على أنه لن يحدث أي تغيير في نموذج الإجابة، لأنه لا توجد أي أخطاء في الامتحان وبالتالي ليست هناك ضرورة لتغيير النموذج، وهنا طلبة حصلوا على الدرجة النهائية في المادة، ودرجات كثيرة مرتفعة في المادة ونسبة النجاح فى العينة العشوائية ستكون مرتفعة.

وبدأ تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، أول من أمس الإثنين، إذ تسلمت الكنترولات، يوم الأحد الماضي، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما.من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الماضي، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى