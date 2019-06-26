بعد غياب 3 أعوام| حلمي يعود بـ«خيال مآته» هذا الموعد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

الفنان أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي، عن انضمام فيلمه «خيال مآته» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وعبدالرحمن أبو زهرة، والذى يجرى تصويره حاليا، إلى سباق موسم عيد الأضحى المقبل، حيث شوق «حلمي» جمهوره من خلال نشر صورة من كواليس التصوير وكتب عليها: «خيال مآته قريبًا عيد كبير»، وتفاعل الجمهور مع المنشور، خاصة وأن أحمد حلمي لم يقدم أي أعمال منذ فيلمه الأخير «لف ودوران» الذي شاركت في بطولته دنيا سمير غانم، وذلك قبل 3 سنوات، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وتجاوزت إيراداته 40 مليون جنيه.

وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، اكتفى أحمد حلمي بالمشاركة فى الإذاعة حيث قدم مسلسلا بعنوان: «شطة هندي» فى رمضان 2017، و«لمس أكتاف» فى رمضان 2018، وآخرها «وش في وش» في رمضان 2019، بجانب مشاركته فى برنامج «آرب جوت تالنت» وتقديم برنامج Little Big Stars. فيلم