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بعد غياب 3 أعوام| حلمي يعود بـ«خيال مآته» هذا الموعد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي
كشف الفنان أحمد حلمي، عن انضمام فيلمه «خيال مآته» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وعبدالرحمن أبو زهرة، والذى يجرى تصويره حاليا، إلى سباق موسم عيد الأضحى المقبل، حيث شوق «حلمي» جمهوره من خلال نشر صورة من كواليس التصوير وكتب عليها: «خيال مآته قريبًا عيد كبير»، وتفاعل الجمهور مع المنشور، خاصة وأن أحمد حلمي لم يقدم أي أعمال منذ فيلمه الأخير «لف ودوران» الذي شاركت في بطولته دنيا سمير غانم، وذلك قبل 3 سنوات، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وتجاوزت إيراداته 40 مليون جنيه.
وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، اكتفى أحمد حلمي بالمشاركة فى الإذاعة حيث قدم مسلسلا بعنوان: «شطة هندي» فى رمضان 2017، و«لمس أكتاف» فى رمضان 2018، وآخرها «وش في وش» في رمضان 2019، بجانب مشاركته فى برنامج «آرب جوت تالنت» وتقديم برنامج Little Big Stars. فيلم
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كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
محمد-سعد

محمد سعد خسر أول جولة.. هل يتغلب النجوم على أنفسهم؟

يرى الجميع أن السينما المصرية تمر بنقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد التنوع الكبير الذى حدث فى الأفلام التي طرحت، أو تستعد للعرض؛ وذلك من حيث الموضوعات وجودة الإخراج، فى ظل اختفاء الأفلام الهابطة التي كانت تغرق مواسم العرض كل عام، وتقوم على حبكة واحدة، وهي مطرب شعبي وراقصة وشباب مغمورين. وفي ظل هذا المشهد، نجد نجومًا «لعب الزهر معهم»، ونجحوا فى الوجود بأكثر من عمل، فهل يتفوقون على أنفسهم ويحصدون إيرادات مضاعفة لما سبق وحققوه؟ أو يفشلون فى الوصول إلى الرقم الذي كسروه من قبل؟
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امير-كرارة

أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
مسلسل-قيد-عائلى

7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
فيلم الكنز

7 ملاحظات على تريلر «الكنز 2»| محمد سعد يحير الجمهور

قبل ساعات طُرح الإعلان الرسمي لفيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، المرتقب عرضه في السينمات يوليو المقبل، وكشف البرومو لمحات من الجزء الثاني الذي حمل عنوان «الحب والمصير»، وستصل الأحداث فيه إلى ذروتها، فمن سينتصر بالنهاية الحب أم السلطة؟ سواء كانت سلطة الكرسي الذى يجلس عليه محمد سعد، أو التي تقضى بانتقام محمد رمضان من قاتل والده وأبي حبيبته فى نفس الوقت، أو استكمال أحمد حاتم رحلة فك لغز "الكنز" الذى يبحث عنه، تلك الرحلة بدأت بعودته من أوروبا إلى مسقط رأسه، ليتفاجأ بأن الكنز الذي ينتظره مجموعة من الجوابات وشرائط الفيديو.
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