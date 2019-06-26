توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

ستيفن جيرارد

بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.

وقال توريس: "أفضل من لعبت معه؟ ستيفن جيرارد بكل تأكيد. لقد كان اللاعب الذي يكمل نواقصي وأعتقد أنني كنت أصل لقمة عطائي في ظل وجوده في الملعب. قضيت 3 مواسم ونصف معه في الفريق، وأتمنى أن تعود هذه الأيام ولو لدقيقة واحدة – لقد كانت فترة رائعة في حياتي". وتابع نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي وميلان السابق:

وقال توريس: "أفضل من لعبت معه؟ ستيفن جيرارد بكل تأكيد. لقد كان اللاعب الذي يكمل نواقصي وأعتقد أنني كنت أصل لقمة عطائي في ظل وجوده في الملعب. قضيت 3 مواسم ونصف معه في الفريق، وأتمنى أن تعود هذه الأيام ولو لدقيقة واحدة – لقد كانت فترة رائعة في حياتي".



وتابع نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي وميلان السابق: "يجب أن أكون صريحًا مع نفسي. دائمًا ما أتمنى أن أظهر بأفضل مستوى، وأعتقد أنني يجب أن أضع حدًا لمسيرتي عندما أشعر أنني لم أعد قادرًا على القيام بواجباتي في الملعب كما ينبغي".



وواصل توريس: "لا أريد أن يأتي الوقت الذي أتواجد فيه في الملعب وأنا لا أستمتع باللعب، ولذلك آثرت الاعتزال قبل أن يحين هذا الوقت. حالتي البدنية وحالتي الذهنية تخبراني أنني أصبحت قريبًا من هذه اللحظة، وأريد أن أضع حدًا لمسيرتي في الملاعب بأفضل شكل ممكن".

