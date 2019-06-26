رياضة

توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد
بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.
وقال توريس: "أفضل من لعبت معه؟ ستيفن جيرارد بكل تأكيد. لقد كان اللاعب الذي يكمل نواقصي وأعتقد أنني كنت أصل لقمة عطائي في ظل وجوده في الملعب. قضيت 3 مواسم ونصف معه في الفريق، وأتمنى أن تعود هذه الأيام ولو لدقيقة واحدة – لقد كانت فترة رائعة في حياتي". وتابع نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي وميلان السابق:
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بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

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مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

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نجم ليفربول يوجه رسالة إلى فيرناندو توريس

وجه ديرك كاوت نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي السابق رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في الريدز، فيرناندو توريس بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم. وتحدث توريس في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، قائلاً لدي شيء مهم أود التحدث عنه، بعد 18 عاماً مثيراً، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية . ديرك كاوت زميل توريس السابق في ليفربول حرص على توجيه رسالة مؤثرة، وكتب عبر حسابه الموثق على تويتر واحد من الأفضل. لقد منحتنا 18 عاماً من المتعة في كرة القدم، استمتع بتقاعدك يا صديقي .
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ماني: سنحاول بأقصى ما لدينا لتحقيق ما هو استثنائي

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الكرتونة فيها إيه.. توقعات الجماهير لهدية صلاح لكيتا

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