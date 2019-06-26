بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

جيانلويجي بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.

وأشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن يوفنتوس سينهي ضم بوفون، مباشرة عقب رحيل حارسه البديل ماتيا بيرين الذي يهتم بضمه كل من روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني. وتوج بوفون بـ9 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس من بينهم 7 ألقاب على التوالي بين عامي 2012 و2018، وشارك مع السيدة العجوز في 656 مباراة. وشارك بوفون

وأشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن يوفنتوس سينهي ضم بوفون، مباشرة عقب رحيل حارسه البديل ماتيا بيرين الذي يهتم بضمه كل من روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني.



وتوج بوفون بـ9 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس من بينهم 7 ألقاب على التوالي بين عامي 2012 و2018، وشارك مع السيدة العجوز في 656 مباراة.



وشارك بوفون مع باريس سان جيرمان في 25 مباراة في الموسم المنقضي، وساعد الفريق على التتويج باللقب الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي.



يذكر أن بوفون يأمل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في فرصته الأخيرة قبل الاعتزال، حيث يعد ذلك اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الحارس المخضرم.