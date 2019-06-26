رياضة

بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
جيانلويجي بوفون
جيانلويجي بوفون
يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
وأشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن يوفنتوس سينهي ضم بوفون، مباشرة عقب رحيل حارسه البديل ماتيا بيرين الذي يهتم بضمه كل من روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني. وتوج بوفون بـ9 ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس من بينهم 7 ألقاب على التوالي بين عامي 2012 و2018، وشارك مع السيدة العجوز في 656 مباراة. وشارك بوفون
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.ستيفن-جيرارد (6)

توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.
فان-ديك (1)

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
فلوران-إيبنجي

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي قبل بداية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الوطني اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق أن تُوجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في إثيوبيا 1968، وفي مصر عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
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بوفون (4)

عرض من الدوري الإنجليزي لضم جيانلويجي بوفون

لا يزال الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون يجذب أنظار الأندية، فوفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب نادي ليدز يونايتد في التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أصبح حرًا في الانتقال إلى فريق بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويبدو أن ليدز يونايتد سيجد منافسة قوية لضم بوفون مع كل من فريق فلومينينزي البرازيلي وبورتو البرتغالي، ويبحث ليدز يونايتد عن التعاقد مع لاعبين بارزين للصعود إلى البريميرليج الموسم بعد المقبل بعد غياب طويل عن المسابقة.
داني-ألفيس (3)

ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (3)

يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
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