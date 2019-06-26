فينالدوم: تطورنا كثيرًا.. وفان ديك نادرًا ما يخطئ

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

فينالدوم

كشف جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، عن أن قدرة الفريق على الفوز بالمباريات التي لم يقدم فيها وزملاؤه أفضل أداء لهم خلال الموسم المنصرم تعكس مدى تطور الفريق تحت إمرة يورجين كلوب، وقال فينالدوم: "لقد تطورنا كثيرا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل على صعيد الأداء في الملعب أيضا، فقد أصبح أداؤنا أكثر نضجا مع مرور الوقت، إذ بدأنا الموسم بشكل رائع واستطعنا الفوز بالعديد من المباريات الصعبة التي كان من الصعب علينا الفوز بها في الماضي لو لم نظهر بالمستوى المطلوب. في الموسم الماضي كان الأمر مختلفا فقد تعلمنا الكثير وأصبح كل اللاعبين أفضل مما كانوا عليه".

وبالحديث عن رحلة الريدز في الدوري الإنجليزي، نجد أن الفريق تجرع كأس الهزيمة في مناسبة وحيدة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، وهو الإنجاز الذي ساعد في تحقيقه وجود المدافع الهولندي الأبرز فيرجيل فان ديك، الذي قاد ليفربول ليصبح الفريق الأقوى دفاعيا بين كل فرق البطولة، وتُوج أداؤه الرائع بالفوز بجائزة أفضل