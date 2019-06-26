كافاني يرغب في الاستمرار لنهاية عقده مع سان جيرمان

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

إدينسون كافاني

ارتبط اسم المهاجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني بالانتقال إلى العديد من الأندية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن المهاجم يرغب في الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده في شهر يونيو من عام 2020، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أي نادي في شهر يناير المقبل للانضمام إلى صفوفه بالمجان، وعن ذلك قال كافاني بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يتبقى لي عام في عقدي الحالي مع باريس سان جيرمان، ورغبتي هي الاستمرار، أتطلع كثيرًا إلى هذا العام، ومن بعده سنبدأ في التفكير في الخطوة التالية".

وأضاف كافاني البالغ من العمر 32 عامًا: "قبل نهاية الموسم الماضي، تحدثت مع النادي، وأخبرتهم برغبتي في إنهاء عقدي مع الفريق، أشعر بالسعادة مع باريس، ولكن في نهاية المطاف، لا أحد يعلم ماذا سيحث، فكرة القدم تعج بالكثير من التقلبات. وسبق وأن أعرب كافاني عن رغبته في خوض تحد في دوري جديد، وأنه يروق له كثيرًا

وأضاف كافاني البالغ من العمر 32 عامًا: "قبل نهاية الموسم الماضي، تحدثت مع النادي، وأخبرتهم برغبتي في إنهاء عقدي مع الفريق، أشعر بالسعادة مع باريس، ولكن في نهاية المطاف، لا أحد يعلم ماذا سيحث، فكرة القدم تعج بالكثير من التقلبات.



وسبق وأن أعرب كافاني عن رغبته في خوض تحد في دوري جديد، وأنه يروق له كثيرًا الدوري الإسباني، ولكن نظرًا لعدم وجود الكثير من الأندية القادرة على التعاقد معه، يرغب في إنهاء عقده مع سان جيرمان حتى يتمكن من الانتقال بسهولة.



يذكر أن كافاني توج مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 5 مرات وكأس فرنسا 4 مرات وكأس الرابطة الفرنسية 5 مرات والسوبر الفرنسي 3 مرات من قبل.



