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تداول أسئلة وإجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
تداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة بـ"شاومينج" عبر موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، اليوم الأربعاء، امتحاني الكيمياء والجغرافيا، بعد بدء اللجان الامتحانية، كما تم تداول الإجابات على الأسئلة، والملاحظ أنه تم تداول اسئلة امتحانات الكيمياء والجغرافيا، ومدون على البوكليت رقم الكود الخاصة بالبوكليت. من جانبها، قالت غرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، اليوم، إنه تم توجيه تعليمات إلى مقدري درجات مادة التاريخ للثانوية العامة، بضرورة التعامل مع منطقية الإجابة وليس نموذج الإجابة كما يجب أن يكون، فإذا أجاب الطالب بشكل علمى وصحيح، حتى ولو لم تكن نصا كما هي في نموذج الإجابة سيحصل على درجته، مشددة
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التعليم: تعليمات جديدة لمقدري درجات التاريخ

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم توجيه تعليمات إلى مقدري درجات مادة التاريخ للثانوية العامة، بضرورة التعامل مع منطقية الإجابة وليس نموذج الإجابة كما يجب أن يكون، فإذا أجاب الطالب بشكل علمى وصحيح، حتى ولو لم تكن نصا كما هي في نموذج الإجابة سيحصل على درجته، مشددة على أنه لن يحدث أي تغيير في نموذج الإجابة، لأنه لا توجد أي أخطاء في الامتحان وبالتالي ليست هناك ضرورة لتغيير النموذج، وهنا طلبة حصلوا على الدرجة النهائية في المادة، ودرجات كثيرة مرتفعة في المادة ونسبة النجاح فى العينة العشوائية ستكون مرتفعة.
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طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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مصر تشارك في تأسيس «ضحايا الإرهاب» بالأمم المتحدة

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عُقد بمقر المنظمة، الثلاثاء، للدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء «ضحايا الإرهاب»، ومن ضمنها مصر، والذي خُصص لإطلاق المجموعة وإعلان بدء أعمالها، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفلاديمير فورونكوف، وكيل السكرتير العام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وخلال الاجتماع، أكد إدريس على ضرورة الاهتمام بضحايا الإرهاب وذويهم، مشددا على أهمية عدم تجاهل تضحياتهم، فضلا عن ضرورة تعامل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مع حقوق ضحايا الإرهاب كأولوية قصوى.
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الصحف الورقية تحتضر على الرصيف (ملف)

رغم تراجع أعداد توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليّا وخارجيّا خلال السنوات الماضية، فإن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خرج بتصريح أمس، زاد من حالة السوء التي تمر بها مهنة الصحافة، إذ أعلن زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وشكّل القرار حالة من الجدل والترقب داخل الشارع المصري، كما رآه عدد من رؤساء الصحف يُمثل ضغطا اقتصاديا إلى حد كبير على سوق الصحافة الورقية بشكل عام، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
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شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
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595 ألف طالب امتحنوا الاقتصاد.. ورصد 7 غشاشين

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفا و344 طالبا داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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