تداول أسئلة وإجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة بـ"شاومينج" عبر موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، اليوم الأربعاء، امتحاني الكيمياء والجغرافيا، بعد بدء اللجان الامتحانية، كما تم تداول الإجابات على الأسئلة، والملاحظ أنه تم تداول اسئلة امتحانات الكيمياء والجغرافيا، ومدون على البوكليت رقم الكود الخاصة بالبوكليت. من جانبها، قالت غرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، اليوم، إنه تم توجيه تعليمات إلى مقدري درجات مادة التاريخ للثانوية العامة، بضرورة التعامل مع منطقية الإجابة وليس نموذج الإجابة كما يجب أن يكون، فإذا أجاب الطالب بشكل علمى وصحيح، حتى ولو لم تكن نصا كما هي في نموذج الإجابة سيحصل على درجته، مشددة