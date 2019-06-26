استشهاد 7 شرطيين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

الشرطة المصرية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد ضابط و6 مجندين، ومقتل 4 إرهابيين، في هجوم إرهابي بمدينة العريش شمال سيناء، وذلك حسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، دون مزيد من التفاصيل. وأصدرت الوزارة، أمس الثلاثاء، بيانا، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.

وأضافت أنه تم تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية. والمقبوض عليهم هم: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، أسامة عبد العال محمد العقباوي، عمر محمد شريف أحمد الشنيطي، حسام مؤنس محمد سعد، زياد عبد