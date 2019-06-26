مرافق الجيزة تداهم شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

حملة أمنية

مرافق الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجار العرض على النيابة.

وداهمت الشرطة شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمشاركة عدد من الإدارات، منها مباحث الجيزة وشرطة المرافق وقوات الحماية المدنية. وتم تمشيط الشارع وفحص عدد من المشتبه فيهم، وجرى القبض على مسجلين خطرين اثنين، وضبط دراجتين بخاريتين، و3 أسلحة بيضاء، و200 كرسي، و3 أسطوانات غاز، و4 شمسيات، و6 موازين