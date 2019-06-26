جريمة

مرافق الجيزة تداهم شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
مرافق الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجار العرض على النيابة.
وداهمت الشرطة شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمشاركة عدد من الإدارات، منها مباحث الجيزة وشرطة المرافق وقوات الحماية المدنية. وتم تمشيط الشارع وفحص عدد من المشتبه فيهم، وجرى القبض على مسجلين خطرين اثنين، وضبط دراجتين بخاريتين، و3 أسلحة بيضاء، و200 كرسي، و3 أسطوانات غاز، و4 شمسيات، و6 موازين
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«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
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جدة طيبة وحفيد ندل.. 400 جنيه تحل لغز جثة الزيتون

"متموتنيش هتروح في داهية".. حتى قبل مماتها بلحظات كانت تخشى الجدة على حفيدها من حبل المشنقة، تلك العجوز كانت تتألم لما سيحدث لحفيدها بعد موتها على يده، بعدما تملكه الشيطان، ودفعه طمعه إلى الإقدام على قتل الجدة التي حضرت لزيارته وشقيقه رغم المعاناة التي تواجهها، كانت تستعد لتسليمه بعض الأموال التي أرسلها له والده من الخارج ليستطيع الإنفاق على متطلباته رغم علمها بأنه مسرف ولا يقدر قيمة أي شيء، وكثيرا ماحاولت إصلاحه دون فائدة، فيما أكد المتهم في تحقيقات النيابة أن المتوفية كانت تنفق بحذر شديد وهو مادفعه لقتلها.
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ضبط لحوم فاسدة ومخللات رديئة في حملات تموين الجيزة

ضبطت شرطة التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك في إطار الحملة التي استمرت 7 أيام على دوائر أقسام ومراكز الجيزة، وأسفرت الحملة عن ضبط 133 قضية لحوم فاسدة، فيما تمكنت القوات من ضبط 4 أطنان مخللات تم استخدام خامات رديئة في عملية تخليلها، وذلك عقب ورود معلومات لضباط قطاع التموين، بقيام "حسن. ع" صاحب مصنع لتصنيع المخلل باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وكشفت التحريات استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية في عملية التصنيع.
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ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أسلحة وذخائر وهاربون من أحكام في حملات أمنية بالجيزة

حملات مكبرة، شنتها اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الجيزة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و 1899 قرصا مخدرا، و 1875 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، و50 جرام هيروين، فيما تم ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و12 طلقة بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
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لسماع المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» لـ2 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
جثة-فى-شقة

«شياطين الإنس».. أبشع 10 جرائم قتل في شهر رمضان

«ذبح وقتل»، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة في رمضان، فلم تمنع حرمة الشهر المبارك، مرتكبيها من الإقدام عليها، إذ نفذوا جرائمهم بدم بارد، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين وأغلقت فيه أبواب النار، انساقوا وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الرعب والبلطجة وأسالوا الدماء، إلا أن أجهزة الأمن كانت واقفة لهم بالمرصاد وألقت القبض عليهم، وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، «التحرير» يروى عبر هذا التقرير أبشع 10 جرائم قتل سجلتها مديريات الأمن خلال شهر رمضان الذي نودعه بعد ساعات قليلة.
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