صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

الصحف أشارت إلى أن الخطة الأمريكية للسلام تقترح جذب استثمارات وتبرعات تتجاوز 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافةً؛ لحماية المدنيين خلال تنفيذ

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافةً؛ لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين، بغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية.





وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، علق على عملية توقيف زعيم "داعش" قائلا إن "‏العملية التي قام بها جنودنا بكل احترافية وإقدام بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن".

وأضاف أن "عملية القبض على زعيم داعش تمت في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر، سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين".



وتحت عنوان "كوشنر: الخطة الأمريكية فرصة القرن"، سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على افتتاح جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، ورشة عمل لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام، مشيرا إلى أن الخطة تمثل "فرصة القرن".



وأعلن كوشنر إطلاق المرحلة الأولى مما بات يُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وسط مقاطعة فلسطينية، متعهدا بتحقيق ازدهار شامل للفلسطينيين ودول الجوار،

وأكد أهمية الاتفاق على مسار اقتصادي لتحقيق السلام، وقال إن رسالة الرئيس ترامب للفلسطينيين هي أنه "رغم المعاناة، فإن الولايات المتحدة تحاول مساعدتكم من أجل مستقبل أفضل".

وتقترح الخطة الأمريكية جذب استثمارات وتبرعات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها إلى 10 أعوام.



وأفادت صحيفة "سبق" تحت عنوان "ترامب يتوعد إيران بالمحو بعد انتقادها العقوبات الأمريكية على خامنئي"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس الثلاثاء، بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت "أي شيء أمريكي"، وذلك بعدما قالت إيران إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت كل الفرص الدبلوماسية ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".

وأشارت "الجزيرة" إلى تغريدة لترامب عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر أمس، إنما يُظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع"، وتابع: "أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو".





وذكرت "الشرق الأوسط" أن روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، أكد أمس، أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفا أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات.



وتناولت "عكاظ" وصول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وكان في استقباله بمطار القاعدة الجوية رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.

وذكرت "الشرق الأوسط" أن الكوريين رحبوا بزيارة ولي العهد بعبارة "دائما تبدأ قصص النجاح برؤية"، وسط تفاؤل كبير بأن تسطر زيارته فصلا جديدا في العلاقة بين البلدين الصديقين.



وأكد سفير كوريا الجنوبية لدى السعودية جو بيونغ ووك، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى سيول، ستكون نقطة تحول تاريخية لمزيد من الخطوات إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والسعودية.

