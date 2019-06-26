«رمضان السكري».. 7 أدوار اشتهر بها حسن مصطفى

حسن مصطفى هو ناظر مدرسة المشاغبين ورمضان السكري وفتحي الفكاهي، وغيرها من الأدوار التي أصبحت جزءًا من ذكرياتنا، ومن وقت لآخر نردد أشهر الجمل التي جاءت على لسانه
تحرير:ريهام عبد الوهاب٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
حسن مصطفى
اشتهر بضحكته التي لا تفارق وجهه، وأدائه السهل الممتنع الذى لا يجعلك تشعر بأنه يمثل، بل أمام شخصية حقيقية من لحم ودم. إنه الكوميديان حسن مصطفى الذى امتد مشواره الفني لأكثر من 50 عاما، منذ أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية نهاية الخمسينيات، لتنطلق رحلته الفنية مع خشبة المسرح التي كانت سببا فى شهرته، ورغم موهبته وقدرته على تجسيد الأدوار الكوميدية ببراعة شديدة، فإنه لم يحصل على دور البطولة يومًا، فكان دائمًا "سنيد البطل" وكان يستند عليه الزعيم عادل إمام فى الكثير من الأعمال، مُشكّلا معه ثنائيا كوميديا متناغما.
ورغم رحيل حسن مصطفى قبل 4 أعوام في 19 مايو 2015، على أثر أزمة صحية، فإنه باق بأعماله التي تتم إعادة عرضها بشكل مستمر، وتحظى بمتابعة كبيرة. وتمر اليوم الذكرى الـ86 على ميلاد ناظر مدرسة المشاغبين، إذ إنه من مواليد 26 يونيو 1933، وربما هذه فرصة جيدة لتذكير المشاهدين بأهم وأشهر أدواره فى السينما والمسرح
ورغم رحيل حسن مصطفى قبل 4 أعوام في 19 مايو 2015، على أثر أزمة صحية، فإنه باق بأعماله التي تتم إعادة عرضها بشكل مستمر، وتحظى بمتابعة كبيرة. وتمر اليوم الذكرى الـ86 على ميلاد ناظر مدرسة المشاغبين، إذ إنه من مواليد 26 يونيو 1933، وربما هذه فرصة جيدة لتذكير المشاهدين بأهم وأشهر أدواره فى السينما والمسرح والتليفزيون.
1- رمضان السكري.. مسرحية العيال كبرت
تعد مسرحية «العيال كبرت» التي كتبها بهجت قمر وأخرجها سمير العصفوري عام 1979، من أشهر الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل حسن مصطفى إلى جوار كل من سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي.
لعب خلال المسرحية دور (رمضان السكري) الأب الذي لديه ثلاثة شباب وفتاة، نجح فى أن يصل بهم جميعا إلى مراحل متقدمة من التعليم، شخصية هادئة وتمتاز بالطيبة، فتجده لا يستطيع أن يأخذ موقفا ضد أبنائه، ويعانى من إهمال زوجته له -الفنانة كريمة مختار- التي لا تفكر سوى فى الطبيخ، وفى ظل هذا يدخل في علاقة غرامية، ويعلم أولاده ويدبرون المكائد لإنقاذ منزلهم من الخراب.
2- ناظر المدرسة.. مدرسة المشاغبين
كما أنه ناظر المدرسة (عبد المعطي) في مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي كتبها علي سالم وأخرجها جلال الشرقاوي، وقام ببطولتها «عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي».
الناظر صاحب الشخصية المهزومة، الذى يستخف به الطلاب، خصوصا المشاغبين الذين قام بتجميعهم فى فصل واحد بعد تسببهم فى الكثير من المشكلات والشغب داخل المدرسة، وأخذ يبحث عن مُدرس ذي شخصية قوية لكي يصلح أخلاقهم.
3- عويجة أفندى.. فيلم أرض النفاق
لا أحد ينسى دوره فى فيلم «أرض النفاق» مع الراحل فؤاد المهندس، إذ كان يلعب دور (المدير عويجة أفندى) الذى يتلذذ بممارسة سلطاته على الموظف (مسعود)، وما كان على الموظف البسيط إلا تقبّل كل الأذى حتى يستمر فى عمله، وقد كان فى بعض الأحيان يجلس حائرا على مكتبه وأمامه عشرات الملفات ولا يعرف من أين يبدأ، ويمر عليه مديره ويقوم بتوبيخه.
الفيلم من تأليف سعد الدين وهبة عن قصة يوسف السباعي، وإخراج فطين زكي عبد الوهاب، وبطولة كل من "شويكار، سميحة أيوب، عبد الرحيم الزرقاني، حسين إسماعيل".
4- فتحي الفكاهي.. فيلم أفواه وأرانب
كما أنه مقاول الأنفار داخل مزرعة فيلم «أفواه وأرانب» العامل المخلص لدى صاحب المزرعة الفنان محمود ياسين، والذى يتسم بالشدة والصلابة ويخافه كل العاملين فى المزرعة أكثر من صاحبها، وتحدث بينه وبين الفنانة فاتن حمامة الكثير من المشادات، خاصة بعد أن يرقيها صاحب المزرعة لتعمل لديه بالمنزل بدلا من جمع المحصول.
الفيلم من تأليف سمير عبد العظيم وإخراج هنري بركات، وبطولة "فاتن حمامة، محمود ياسين، فريد شوقي، ماجدة الخطيب، علي الشريف، رجاء حسين".
5- الكابتن علي.. فيلم غريب فى بيتى
وفى فيلم «غريب فى بيتي» لعب دور (الكابتن على الناشف) مدير الكرة، الذى كان دائما ينصح (شحاتة أبو كف) -الفنان نور الشريف- بأن يلتزم بالتمرينات ويحافظ على نفسه وصحته ويبتعد عن العلاقات النسائية، ومن أشهر عباراته التي دائما يرددها الجمهور: «إلا النسوان يا شحاتة». الفيلم من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف وبطولة سعاد حسني ونور الشريف.
6- طلعت المحامي.. مسلسل بكيزة وزغلول
بينما لعب هنا دور المحامي الانتهازي (طلعت) الذى استغل وفاة موكله، وحاول أن يتقرب إلى زوجته (بكيزة الدرملي) -الفنانة سهير البابلي- وأوقعها فى حبه، لكي يفوز هو بالثروة، ولكن كانت دائما (زغلول) -الفنانة إسعاد يونس- ابنة المتوفى، تشكّل له عقبة، فقد كانت تعلم نياته الخبيثة.
مسلسل «بكيزة وزغلول» تأليف إسعاد يونس وإخراج أحمد بدر الدين وبطولة سهير البابلي وإسعاد يونس وصلاح قابيل ومصطفى متولي.
7- حفناوي.. مسلسل ترويض الشرسة
وكان له دور مميز فى مسلسل «ترويض الشرسة» تأليف بسيوني عثمان وإخراج محسن فكري، وبطولة "آثار الحكيم، وائل نور، أحمد السقا، شويكار"، فجسد دور (حفناوي) رب الأسرة، الذى تأتي إحدى أقاربه لتسكن لديه، ويضطر إلى تسكينها مع أبنائه وزوجته التي كانت تتضرر من أفعالها، ولكن الأمر يتحول بعد أن ترث (ظريفة) ثروة كبيرة، ويحاول ابنه أن يوقعها فى حبه ليفوز بالأموال.
وغيرها من الأدوار التي لعبها الراحل حسن مصطفى، وتركت أثرا فى نفوسنا جميعا، ولا تزال عالقة فى أذهاننا.