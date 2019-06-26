فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«رمضان السكري».. 7 أدوار اشتهر بها حسن مصطفى

حسن مصطفى هو ناظر مدرسة المشاغبين ورمضان السكري وفتحي الفكاهي، وغيرها من الأدوار التي أصبحت جزءًا من ذكرياتنا، ومن وقت لآخر نردد أشهر الجمل التي جاءت على لسانه
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
حسن مصطفى
حسن مصطفى
اشتهر بضحكته التي لا تفارق وجهه، وأدائه السهل الممتنع الذى لا يجعلك تشعر بأنه يمثل، بل أمام شخصية حقيقية من لحم ودم. إنه الكوميديان حسن مصطفى الذى امتد مشواره الفني لأكثر من 50 عاما، منذ أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية نهاية الخمسينيات، لتنطلق رحلته الفنية مع خشبة المسرح التي كانت سببا فى شهرته، ورغم موهبته وقدرته على تجسيد الأدوار الكوميدية ببراعة شديدة، فإنه لم يحصل على دور البطولة يومًا، فكان دائمًا "سنيد البطل" وكان يستند عليه الزعيم عادل إمام فى الكثير من الأعمال، مُشكّلا معه ثنائيا كوميديا متناغما.
ورغم رحيل حسن مصطفى قبل 4 أعوام في 19 مايو 2015، على أثر أزمة صحية، فإنه باق بأعماله التي تتم إعادة عرضها بشكل مستمر، وتحظى بمتابعة كبيرة. وتمر اليوم الذكرى الـ86 على ميلاد ناظر مدرسة المشاغبين، إذ إنه من مواليد 26 يونيو 1933، وربما هذه فرصة جيدة لتذكير المشاهدين بأهم وأشهر أدواره فى السينما والمسرح
اقرأ المزيد
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
صوفى-تيرنر-وجو-جوناس (5)

صوفي تيرنر وجو جوناس في فرنسا استعدادا لزفافهما(صور)

توجه الثنائي الشهير الممثلة صوفي تيرنر والمغني جو جوناس، إلى جنوب فرنسا، من أجل الاستعداد لحفل الزفاف الثاني للمطرب العالمي و"تيرنر" صاحبة شخصية "سانسا ستارك" في المسلسل الدرامي Game of thrones، وذلك بعد أن أقاما حفل زفافهما الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية. ونشر موقع "الديلي ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفي تيرنر وجو جوناس، أثناء توجههما إلى فرنسا، حيث كانت "صوفي" تصطحب معها كلبها من نوع "هاسكي" الذي رافقها أيضًا في مسلسلها الشهير، وذلك وسط أنظار الحضور.
محمود-العسيلى

5 نجوم اعتذروا للجمهور.. محمود العسيلي: أنا مش عنصري

حياة المشاهير ليست كما تبدو للجميع، مريحة ومرفهة، بالعكس هم من أكثر الأشخاص تعرضًا للضغوط النفسية، فهم مجبرون طوال الوقت على الظهور بشكل «معين»، بداية من المكياج الذي إن تخلوا عنه يومًا، يستغرب الجمهور ملامحهم ويصفوهم بالقبح، مرورًا بتصريحاتهم وأحاديثهم مع الميديا أو حتى الصور والكلمات التي يتداولونها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصولا إلى حياتهم الشخصية التي يتدخل فيها الجمهور، دون مراعاة فكرة الخصوصية. وبالمثل، تكون الأنظار مسلطة عليهم حين يخطئون، ولذا يكونون مضطرين للاعتذار، أو تقبل غضب الجمهور.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيلم-غريب-فى-بيتى

غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org