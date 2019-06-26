«رمضان السكري».. 7 أدوار اشتهر بها حسن مصطفى

حسن مصطفى هو ناظر مدرسة المشاغبين ورمضان السكري وفتحي الفكاهي، وغيرها من الأدوار التي أصبحت جزءًا من ذكرياتنا، ومن وقت لآخر نردد أشهر الجمل التي جاءت على لسانه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

حسن مصطفى

اشتهر بضحكته التي لا تفارق وجهه، وأدائه السهل الممتنع الذى لا يجعلك تشعر بأنه يمثل، بل أمام شخصية حقيقية من لحم ودم. إنه الكوميديان حسن مصطفى الذى امتد مشواره الفني لأكثر من 50 عاما، منذ أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية نهاية الخمسينيات، لتنطلق رحلته الفنية مع خشبة المسرح التي كانت سببا فى شهرته، ورغم موهبته وقدرته على تجسيد الأدوار الكوميدية ببراعة شديدة، فإنه لم يحصل على دور البطولة يومًا، فكان دائمًا "سنيد البطل" وكان يستند عليه الزعيم عادل إمام فى الكثير من الأعمال، مُشكّلا معه ثنائيا كوميديا متناغما.

ورغم رحيل حسن مصطفى قبل 4 أعوام في 19 مايو 2015، على أثر أزمة صحية، فإنه باق بأعماله التي تتم إعادة عرضها بشكل مستمر، وتحظى بمتابعة كبيرة. وتمر اليوم الذكرى الـ86 على ميلاد ناظر مدرسة المشاغبين، إذ إنه من مواليد 26 يونيو 1933، وربما هذه فرصة جيدة لتذكير المشاهدين بأهم وأشهر أدواره فى السينما والمسرح