إصابة مراقب بمغص كلوي في امتحانات الثانوية ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

إسعاف

أصيب مراقب في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي في أثناء قيامه بأعمال المراقبة لامتحانات الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف متمركزة أمام لجان الامتحانات، المراقب ويدعى "محمد.ر" 40 عامًا، من مقر لجنة المدرسة الابتدائية بشرق النيل بعد تعرضه لمغص كلوى مفاجئ إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة مغص كلوى تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنانوناقش