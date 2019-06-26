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إصابة مراقب بمغص كلوي في امتحانات الثانوية ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
إسعاف
إسعاف
أصيب مراقب في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي في أثناء قيامه بأعمال المراقبة لامتحانات الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف متمركزة أمام لجان الامتحانات، المراقب ويدعى "محمد.ر" 40 عامًا، من مقر لجنة المدرسة الابتدائية بشرق النيل بعد تعرضه لمغص كلوى مفاجئ إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة مغص كلوى تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنانوناقش
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ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
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السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
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طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

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إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الفيزياء في بني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، لحالة إغماء، اليوم السبت، خلال تأديتها امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية بمدينة الواسطي شمال المحافظة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجتين الطالبة "مى. ع. ا" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة علاء توفيق بمركز الواسطى إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقي العلاج وإجراء كافة الإسعافات الأولية، عقب إصابتها بحالة إغماء، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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إغماء وهبوط لـ5 طالبات في امتحان الثانوية ببني سويف

تعرضت 5 طالبات بالثانوية العامة لحالة إغماء وهبوط حاد بالدورة الدموية، أثناء تأدية امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس مراكز ببا وبني سويف والواسطى والفشن، ونقلت 5 سيارات إسعاف متمركزة أمام اللجان الطالبات، وهن "نورهان.ن.م - 19 سنة"، بعد تعرضها لحالة إغماء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي، والطالبة "هبه.ر.م - 18 سنة" بعد تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي.
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مغص كلوي وإغماء في لجان «الإنجليزي» بالدقهلية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بمغص كلوي، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في لجنة بالمدرسة الإعدادية بنين، بقرية اللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلى استقبال مستشفى أجا، وتم عمل اللازم لها قبل أن تعود مرة أخرى إلى اللجنة. كما دخلت طالبة بمدرسة خالد الطوخي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية في حالة إغماء، وتبين إصابتها بهبوط ورفضت النقل إلى المستشفى وتم التعامل مع حالتها بواسطة طبيب اللجنة.
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إغماء طالبة ثانوي داخل لجنة الاقتصاد ببني سويف

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأثنين، لحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الاقتصاد داخل لجنة في إحدى مدارس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة الطالبة وتدعى "رانيا.ج.ع" 18سنة، أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الفشن الإعدادية بنات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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