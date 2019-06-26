الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد الكونغو

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

منتخب مصر

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.

موعد مباراة منتخب مصر والكونغو تبدأ مواجهة مصر ونظيرتها الكونعو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لموقعة مصر ضد الكونغو تنقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكونغو على قنوات «بي إن سبورت ماكس1 و2» فضائيًا، وقناة «تايم سبورت» التردد الأرضي