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إنتاج الكوكايين في أعلى مستوى تاريخيا بسبب كولومبيا

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
كوكايين - صورة أرشيفية
كوكايين - صورة أرشيفية
أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي، والذي جاء صادما، إذ تم الإعلان عن أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل في عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بسبب بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت نحو 70% من كوكايين العالم، وفي هذا العام تخطى إنتاج الكوكايين بنسبة 25% الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وأضاف التقرير أنه في عام 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13% عن عام 2016، مما يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط.وعلقت أنجيلا مي رئيسة البحوث في المكتب الأممي، على
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إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
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مليار يورو من ابنة رئيس أوزبكستان السابق للإفراج عنها

قالت جولنارا كريموفا ابنة الرئيس الأوزبكستاني السابق إسلام كريموف، الذي توفي في 2006، إنها دفعت أكثر من مليار يورو للدولة للإفراج عنها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، أول من أمس الأحد: "أطلب العفو من شعب بلدي على خيبات الأمل التي يمكن أن ـكون قد سببتها، أكثر من مليار يورو تم تحويلها من حساباتي الشخصية إلى الدولة، خدمة لمصالح موازنة الجمهورية، كما تنازلت عن المطالبة بأكثر من 600 مليون يورو محتجزة في مصارف أجنبية"، وأكد جريجوار مانجا المحامي السويسري عن كريموفا: "رسالة موكلتي على انستجرام حقيقية"، دون إبداء أي تفاصيل.
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23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
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مصر تشارك في تأسيس «ضحايا الإرهاب» بالأمم المتحدة

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عُقد بمقر المنظمة، الثلاثاء، للدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء «ضحايا الإرهاب»، ومن ضمنها مصر، والذي خُصص لإطلاق المجموعة وإعلان بدء أعمالها، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفلاديمير فورونكوف، وكيل السكرتير العام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وخلال الاجتماع، أكد إدريس على ضرورة الاهتمام بضحايا الإرهاب وذويهم، مشددا على أهمية عدم تجاهل تضحياتهم، فضلا عن ضرورة تعامل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مع حقوق ضحايا الإرهاب كأولوية قصوى.
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الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

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الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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أول تعليق تركي على نتائج التحقيق الأممي في قتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها تدعم تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء دخوله القنصلية في إسطنبول لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، إذ كتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
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