إنتاج الكوكايين في أعلى مستوى تاريخيا بسبب كولومبيا

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

كوكايين - صورة أرشيفية

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي، والذي جاء صادما، إذ تم الإعلان عن أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل في عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بسبب بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت نحو 70% من كوكايين العالم، وفي هذا العام تخطى إنتاج الكوكايين بنسبة 25% الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأضاف التقرير أنه في عام 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13% عن عام 2016، مما يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط.وعلقت أنجيلا مي رئيسة البحوث في المكتب الأممي، على