نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

خاميس رودريجز

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ذلك الخبر ربما لا يلقى ترحيبًا من جماهير نابولي التي لا تزال تقدس مارادونا من خلال رفع لافتات تحمل اسمه في المباريات حتى يومنا هذا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسم رودريجز بالانتقال إلى أي من مانشستر يونايتد وأرسنال، وذلك بعد رفض بايرن ميونيخ شراء النجم

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ذلك الخبر ربما لا يلقى ترحيبًا من جماهير نابولي التي لا تزال تقدس مارادونا من خلال رفع لافتات تحمل اسمه في المباريات حتى يومنا هذا.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسم رودريجز بالانتقال إلى أي من مانشستر يونايتد وأرسنال، وذلك بعد رفض بايرن ميونيخ شراء النجم الكولومبي بصورة نهائية بعد انتهاء فترة إعارته، في الوقت الذي لا أخرج فيه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، خاميس من حساباته للموسم المقبل.



ويرغب نابولي في استعارة خاميس لمدة عام مع وضع شرط في التعاقد يتيح له شراءه بشكل نهائي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 90 مليون جنيه إسترليني.



يذكر أن خاميس سبق وأن عمل مع مدرب نابولي الحالي كارلو أنشيلوتي من قبل في صفوف ريال مدريد موسم 2014- 2015.