التشكيل المتوقع للفراعنة.. أجيري بالقوة الضاربة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

الفراعنة

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.

واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، على عدم إجراء أي تعديلات على التشكيل، وفيما يلي تشكيل المنتخب المتوقع للمباراة: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي. - خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن (تريزيجيه)

واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، على عدم إجراء أي تعديلات على التشكيل، وفيما يلي تشكيل المنتخب المتوقع للمباراة:



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.



- خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.



- خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن (تريزيجيه) - محمد صلاح.



- خط الهجوم: مروان محسن.



وتواجه المنتخبان في الكان 3 مرات من قبل، أتت الأولى في نسخة 1970، وفازت مصر 1-0، أما المواجهة الثانية فخسرها الفراعنة في نسخة 1974 في مصر بنتيجة 3-2، والمواجهة الأخيرة كانت في ربع نهائي كان 2006 في مصر أيضًا، وفازت مصر بنتيجة 4-1.

