رياضة

التشكيل المتوقع للفراعنة.. أجيري بالقوة الضاربة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
الفراعنة
الفراعنة
يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، على عدم إجراء أي تعديلات على التشكيل، وفيما يلي تشكيل المنتخب المتوقع للمباراة: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي. - خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود حسن (تريزيجيه)
اقرأ المزيد
خوان-ماتا

أولي جونار سولسكاير يتغنى بخوان ماتا

سلط أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، الضوء بشكل سريع على تأثير تجديد عقد النجم الإسباني خوان ماتا مع الشياطين الحمر، خصوصًا أن ماتا هو أحد اللاعبين المهمين في النادي ويحظى باحترام كبير من جانب جميع الموظفين وزملائه بالفريق. سولسكاير وضع اللاعب الإسباني مثالًا للاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى جذب انتباه المدير الفني، حيث يرى أن هؤلاء الشبان يمكنهم التعلم من أسلوبه الاحترافي في اللعب، والطريقة التي يُدير بها نفسه، وأضاف سولسكاير قائلا: "إنه يفهم معني أن يكون لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وقد اعتنق كل شيء في هذا النادي العظيم".
خاميس-رودريجيز (4)

نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.
مصر-وزيمبابوي (10)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد الكونغو

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (2)

أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
احمد-احمد (1)

رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org