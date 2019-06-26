جريمة

ضبط لحوم فاسدة ومخللات رديئة في حملات تموين الجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
لحوم- أرشيفية
لحوم- أرشيفية
ضبطت شرطة التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك في إطار الحملة التي استمرت 7 أيام على دوائر أقسام ومراكز الجيزة، وأسفرت الحملة عن ضبط 133 قضية لحوم فاسدة، فيما تمكنت القوات من ضبط 4 أطنان مخللات تم استخدام خامات رديئة في عملية تخليلها، وذلك عقب ورود معلومات لضباط قطاع التموين، بقيام "حسن. ع" صاحب مصنع لتصنيع المخلل باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وكشفت التحريات استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية في عملية التصنيع.
كانت مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد شنت حملات هادفة للرقابة التموينية على الأسواق، بقصد محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة
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وزير-الداخلية-محمود توفيق -يستقبل-السيد مفوض-الهجرة والشئون-الداخلية والمواطنة-بالإتحاد الأوروبى (1)

وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
جثة-فتاة

العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزل في بني سويف

عثر أهالي قرية مناشي أبوصير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، بها آثار دماء، داخل منزلها نتيجة ذبحها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، في العقد الرابع من العمر، داخل منزلها بقرية مناشي أبوصير، التابعة لدائرة المركز.
انتحار

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
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ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (5)

ضبط 149 قضية لحوم فاسدة وسلع مغشوشة

تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودها بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة، لمتابعة حركة الأسواق، وضبط جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، ونجحت الحملة من بداية الأسبوع الجاري فى تحرير 125 قضية لحوم فاسدة، وضبط 24 قضية سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ شئونها، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية، حرصًا على صحة المواطنين ومنع تداول السلع الغذائية والمنتجات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
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