ضبط لحوم فاسدة ومخللات رديئة في حملات تموين الجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

لحوم- أرشيفية

ضبطت شرطة التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك في إطار الحملة التي استمرت 7 أيام على دوائر أقسام ومراكز الجيزة، وأسفرت الحملة عن ضبط 133 قضية لحوم فاسدة، فيما تمكنت القوات من ضبط 4 أطنان مخللات تم استخدام خامات رديئة في عملية تخليلها، وذلك عقب ورود معلومات لضباط قطاع التموين، بقيام "حسن. ع" صاحب مصنع لتصنيع المخلل باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وكشفت التحريات استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية في عملية التصنيع.

كانت مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد شنت حملات هادفة للرقابة التموينية على الأسواق، بقصد محاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة