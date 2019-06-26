أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا
تحرير:التحرير٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
كازابلانكا
ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 44 مليونا و361 ألفا و237 جنيها، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما جاء في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" محققا 23 مليونا و876 ألفا و425 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض،
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 44 مليونا و361 ألفا و237 جنيها، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما جاء في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" محققا 23 مليونا و876 ألفا و425 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمد ثروت"، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
وفي المركز الرابع أتى فيلم "حملة فرعون" محققا إيرادا بلغ 14 مليونا و364 ألفا و44 جنيها، وهو بطولة "عمرو سعد، روبي، محمد لطفي"، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
بينما جاء في المركز الأخير "محمد حسين" للفنان محمد سعد، محققا 3 ملايين و849 ألفا و560 جنيها، وهو تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.
وبذلك تخطى إجمالي إيرادات الأفلام الخمسة حاجز الـ144 مليون جنيه.