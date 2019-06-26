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أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
كازابلانكا
كازابلانكا
ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 44 مليونا و361 ألفا و237 جنيها، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما جاء في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" محققا 23 مليونا و876 ألفا و425 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض،
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إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

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فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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إيرادات أفلام العيد|كازابلانكا أقل من مليون لأول مرة

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الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

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