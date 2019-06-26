أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

كازابلانكا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".

المركز الثاني من نصيب فيلم "الممر" محققا 44 مليونا و361 ألفا و237 جنيها، وهو من بطولة "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني"، وتأليف وإخراج شريف عرفة. بينما جاء في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" محققا 23 مليونا و876 ألفا و425 جنيها، وهو من بطولة "رامز جلال، جميلة عوض،