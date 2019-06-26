الداخلية تعلن تفاصيل هجوم العريش الإرهابي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

الشرطة المصرية - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة العريش، قائلة إن تم استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء، موضحة إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش في محافظة شمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.

وأضافت الوزارة أنه تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، أسلحة آلية، قنابل يدوية، ويتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد