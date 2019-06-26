إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

صورة أرشيفية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي و8470 شعبة