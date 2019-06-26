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إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي و8470 شعبة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

مأساة يومية تعيشها آلاف الأسر فى مصر بسبب فقدان أطفالهم، وتمتد المأساة للأطفال الذين يواجهون صعوبة فى معرفة هوياتهم، إذ يتوقف الأمر على إبلاغ الشرطة، أو نشر صور الأطفال من خلال السوشيال ميديا، وهى طريقة مستحدثة يقوم بها مجموعة من الشباب بشكل غير رسمى بهدف الوصول إلى المفقودين، ولكنها ليست كافية؛ لذا تعالت الأصوات مؤخرا من جانب المسؤولين عن حقوق الطفل، وبعض النواب بمجلس النواب للمطالبة باستحداث طرق التوصل للأطفال المفقودين وأسرهم، وذلك من خلال العلوم والتقنيات الحديثة، ومنها تحليل "DNA" وبصمة القدم.
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امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

إصابة طالبة ثانوي بتشنجات عصبية في الدقهلية

أصيب طالب ثانوي بمجمع المسيري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى المستشفى، وتبين إصابته باشتباه جديري مائي، وتم عزله في لجنة خاصة لتلقي الرعاية اللازمة ومنع انتقال العدوى، كما دخلت طالبة بمدرسة الصفطاوي التابعة لإدارة نبروه التعليمية في حالة تشنجات عصبية ونُقلت إلى مستشفى نبروه، وذلك في أثناء أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، وتحرر المحضر اللازم، ويتوفر باللجان طبيبة لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة.
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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ثالث حالة إغماء بين طالبات الثانوية في الدقهلية

سجلت لجان محافظة الدقهلية استقبال ثالث حالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة، حيث غابت عن الوعي طالبة تدعى "دنيا حسن محمد"، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، ورفضت أن تُنقل إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة وفضّلت البقاء داخل اللجنة لاستكمال الامتحان بعد إفاقتها. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المدارس مزودة بفرق طبية مكونة من طبيب وممرضة للتعامل مع أي حالات مرضية، مع تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.
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