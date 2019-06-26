كوب من القهوة يوميا يحميك من السمنة

زيادة نشاط الدهون البنية تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وكذلك تحسين مستويات الدهون، والسعرات الحرارية الزائدة التي تساعد على إنقاص الوزن

تحرير:مي فؤاد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

قال العلماء، حسب جريدة "medical news today" إنهم أجروا أول دراسة لإظهار أن فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى وظائف الدهون البنية لدينا. وتساعد خلايا الدهن البنية، التي يشير الناس إليها أحيانا باسم "دهن جيد"، الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة وتوليد الحرارة. على عكس الدهون البنية، هناك نوع آخر من الدهون يسميه العلماء الدهون البيضاء أو الصفراء، ينتج عن التخزين الزائد للسعرات الحرارية. وربط الأطباء بين الدهون البيضاء والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، فالدهون البنية قد تساعد الناس فى الحفاظ على وزن صحي.

اقترح بعض الباحثين أن تحفيز الجسم على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية يمكن أن يكون وسيلة ناجحة لمحاربة السمنة، وركزت الدراسات على مسارات محددة يمكن أن تسهل عملية حرق الدهون. تحول الدهون البنية الطعام إلى طاقة عن طريق تنشيط ما يسمى "بروتين فك الارتباط 1" (UCP1)، الموجود في الميتوكوندريا بالأنسجة الدهنية

اقترح بعض الباحثين أن تحفيز الجسم على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية يمكن أن يكون وسيلة ناجحة لمحاربة السمنة، وركزت الدراسات على مسارات محددة يمكن أن تسهل عملية حرق الدهون.

تحول الدهون البنية الطعام إلى طاقة عن طريق تنشيط ما يسمى "بروتين فك الارتباط 1" (UCP1)، الموجود في الميتوكوندريا بالأنسجة الدهنية البنية.

وربطت الدراسات السابقة بين استهلاك الكافيين وفقدان الوزن. ومع ذلك، لم يدرس العلماء بعدُ العلاقة بين القهوة وتفعيل UCP1؛ لذلك بدأ فريق من الباحثين من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة في النظر إلى هذه العلاقة.

كان البروفيسور مايكل سيموندز، من كلية الطب في جامعة نوتنجهام، واحدًا من المؤلفين الرئيسيين للدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Reports.

كيف يؤثر كوب من القهوة يوميا فى الدهون البنية؟

أجرى البروفيسور سيموندز وفريقه تجارب عديدة على جسم الإنسان، لمعرفة تأثير الكافيين فى الدهون البنية.

أولا، كشف العلماء عن تأثير مادة الكافيين فى الخلايا المخزنة للدهون، أو الخلايا الشحمية، التي اشتقوها من الخلايا الجذعية. كما لاحظوا أن التعرض للكافيين يرفع مستويات UCP1 ويعزز الأيض في الخلايا.

ارتبطت هذه التأثيرات بالتغيرات الهيكلية الشبيهة باللون البني في الميتوكوندريا والدهون.

ثانيًا، سعى الباحثون إلى التحقق من صحة النتائج باستخدام تقنية التصوير الحراري، فحددوا احتياطي الدهون البنية في الجسم وقيموا قدرتها على توليد الحرارة.

أوضح البروفيسور سيموندز: "من عملنا السابق علمنا أن الدهن البني يقع بشكل أساسي في منطقة الرقبة، لذلك تمكنا من تصوير شخص ما بشكل مستقيم بعد تناول مشروب لمعرفة ما إذا كان الدهن البني أكثر حرارة".

قارن الباحثون آثار شرب فنجان من القهوة بآثار شرب الماء، فوجدوا أن شرب القهوة، وليس الماء، حفز درجة حرارة المنطقة فوق الترقوة، والتي تتوافق مع المنطقة التي تتراكم فيها الدهون البنية في باقي الجسم، ما يدل على التوليد الحراري.

وأضاف سيموندز: "كانت نتائج البحث إيجابية بنسبة كبيرة، وعلينا الآن التأكد من أن الكافيين، باعتباره أحد المكونات الرئيسية في القهوة، هو بمنزلة محفز أو إذا كان هناك مكون آخر يساعد في تنشيط الدهون البنية، فنحن نبحث حاليا في مكملات الكافيين لاختبار ما إذا كان التأثير مشابهًا".

أكد سيموندز: "بمجرد تأكدنا من المكون المسؤول عن ذلك، يمكن استخدامه كجزء من نظام إدارة الوزن أو كجزء من برنامج تنظيم الجلوكوز للمساعدة في الوقاية من مرض السكري".

وأضاف سيموندز: "زيادة نشاط الدهون البنية تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وكذلك تحسين مستويات الدهون في الدم، والسعرات الحرارية الزائدة التي تساعد على إنقاص الوزن".

وتعد تلك الدراسة هي الأولى من نوعها التي أظهرت التأثير المباشر لفنجان القهوة فى وظائف الدهون البنية. تعد نتائج تلك الدراسة جيدة إلى حد كبير، لأن السمنة تشكل مصدر قلق كبيرا في كل المجتمعات، كما أن وباء مرض السكري يتزايد يوما بعد آخر، وربما تكون الدهون البنية جزءًا من الحل.