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كوب من القهوة يوميا يحميك من السمنة

زيادة نشاط الدهون البنية تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وكذلك تحسين مستويات الدهون، والسعرات الحرارية الزائدة التي تساعد على إنقاص الوزن
تحرير:مي فؤاد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
قهوة
قهوة
قال العلماء، حسب جريدة "medical news today" إنهم أجروا أول دراسة لإظهار أن فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى وظائف الدهون البنية لدينا. وتساعد خلايا الدهن البنية، التي يشير الناس إليها أحيانا باسم "دهن جيد"، الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة وتوليد الحرارة. على عكس الدهون البنية، هناك نوع آخر من الدهون يسميه العلماء الدهون البيضاء أو الصفراء، ينتج عن التخزين الزائد للسعرات الحرارية. وربط الأطباء بين الدهون البيضاء والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، فالدهون البنية قد تساعد الناس فى الحفاظ على وزن صحي.
اقترح بعض الباحثين أن تحفيز الجسم على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية يمكن أن يكون وسيلة ناجحة لمحاربة السمنة، وركزت الدراسات على مسارات محددة يمكن أن تسهل عملية حرق الدهون. تحول الدهون البنية الطعام إلى طاقة عن طريق تنشيط ما يسمى "بروتين فك الارتباط 1" (UCP1)، الموجود في الميتوكوندريا بالأنسجة الدهنية
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8 مشروبات مهمة لتنظيف الكلى من السموم

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تخلصي من صداع الدورة الشهرية.. عصير الموز يخفف الألم

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سيطر على مستوى السكر في الدم بهذه الطرق

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الموكا مشروب لذيذ جربيه على سفرة رمضان

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