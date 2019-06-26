أولي جونار سولسكاير يتغنى بخوان ماتا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

خوان ماتا

سلط أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، الضوء بشكل سريع على تأثير تجديد عقد النجم الإسباني خوان ماتا مع الشياطين الحمر، خصوصًا أن ماتا هو أحد اللاعبين المهمين في النادي ويحظى باحترام كبير من جانب جميع الموظفين وزملائه بالفريق. سولسكاير وضع اللاعب الإسباني مثالًا للاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى جذب انتباه المدير الفني، حيث يرى أن هؤلاء الشبان يمكنهم التعلم من أسلوبه الاحترافي في اللعب، والطريقة التي يُدير بها نفسه، وأضاف سولسكاير قائلا: "إنه يفهم معني أن يكون لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وقد اعتنق كل شيء في هذا النادي العظيم".

ماتا تطبع بأسلوب مانشستر يونايتد، منذ انتقاله من تشيلسي عام 2014، ولسبب ما، عندما تفكر في أي شخص يرتدي بدلة اليونايتد الرسمية بكل فخر، بالتأكيد سيكون ماتا أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتبادرون إلى الذهن. قبل عاميين، تَحدثت صحيفة مانشستر يونايتد مع ماتا صاحب الـ31 عامًا، عن النصيحة التي يمكن أن يقدمها إلى

ماتا تطبع بأسلوب مانشستر يونايتد، منذ انتقاله من تشيلسي عام 2014، ولسبب ما، عندما تفكر في أي شخص يرتدي بدلة اليونايتد الرسمية بكل فخر، بالتأكيد سيكون ماتا أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتبادرون إلى الذهن.



قبل عاميين، تَحدثت صحيفة مانشستر يونايتد مع ماتا صاحب الـ31 عامًا، عن النصيحة التي يمكن أن يقدمها إلى مجموعة الشباب الصغار بالنادي، وبعد دراسة متأنية قال كلمات يُمكن أن يتردد صداها مع اللاعبين الشباب في الفريق.



قائلا: "كن محترفًا - كما كنت – اعتن بجسدك، لأن جسدك هو أداتك التي يجب عليك القيام بها على المستوى الجيد لسنوات عديد، استمتع كل يوم ولا تأخذ أي شيء مفروغ منه، واستيقظ يوميا على أنك محظوظ وصاحب امتيازات، واذهب إلى التدريب بأفضل دافع لأن أي شيء يمكن أن يتغير في ثانية واحدة، لذلك لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به، حتى في كرة القدم".

