رياضة

أولي جونار سولسكاير يتغنى بخوان ماتا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
خوان ماتا
خوان ماتا
سلط أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، الضوء بشكل سريع على تأثير تجديد عقد النجم الإسباني خوان ماتا مع الشياطين الحمر، خصوصًا أن ماتا هو أحد اللاعبين المهمين في النادي ويحظى باحترام كبير من جانب جميع الموظفين وزملائه بالفريق. سولسكاير وضع اللاعب الإسباني مثالًا للاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى جذب انتباه المدير الفني، حيث يرى أن هؤلاء الشبان يمكنهم التعلم من أسلوبه الاحترافي في اللعب، والطريقة التي يُدير بها نفسه، وأضاف سولسكاير قائلا: "إنه يفهم معني أن يكون لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وقد اعتنق كل شيء في هذا النادي العظيم".
ماتا تطبع بأسلوب مانشستر يونايتد، منذ انتقاله من تشيلسي عام 2014، ولسبب ما، عندما تفكر في أي شخص يرتدي بدلة اليونايتد الرسمية بكل فخر، بالتأكيد سيكون ماتا أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتبادرون إلى الذهن. قبل عاميين، تَحدثت صحيفة مانشستر يونايتد مع ماتا صاحب الـ31 عامًا، عن النصيحة التي يمكن أن يقدمها إلى
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مصر-وزيمبابوي (8)

التشكيل المتوقع للفراعنة.. أجيري بالقوة الضاربة

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
خاميس-رودريجيز (4)

نابولي يحاول ضم خاميس برقم مارادونا المحجوب

يحاول نابولي إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجز بالانضمام إلى الفريق من خلال منحه الرقم 10، ذلك القميص التاريخي الذي حجبه الفريق عن جميع اللاعبين منذ أن ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، ويضع نابولي التعاقد مع رودريجز كأولوية قصوى في الميركاتو الصيفي الجاري، ويرغب الفريق الإيطالي في إقناع رودريجز بأن يكون أسطورة الفريق الجديد، بعد مارادونا الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، قبل أن يرحل في عام 1991 بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الفريق.
مصر-وزيمبابوي (10)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد الكونغو

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
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بوجبا‎

سولسكاير يتخذ قرارا صادما تجاه بول بوجبا

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر التضحية بالفرنسي بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة، ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.
مانشستر-يونايتد (2)

من سيواجه اليونايتد بعد مباريات الدوري الأوروبي؟

بدأت معالم موسم 2019-2020 تتضح كثيرًا بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الخميس الماضي، ووسط الأحاديث الخاصة بجدول المباريات، دائمًا ما يشغل بال الجميع معرفة من سيواجه الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بعد مباريات الدوري الأوروبي مباشرة، علمًا بأن مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات، والتي ستبدأ في التاسع عشر من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الثلاثين من أغسطس.
بوجبا‎

بول بوجبا يعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

أخبر النجم الفرنسي بول بوجبا فريقه مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يعد بوجبا من أبرز اللاعبين الذين يستهدف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعاقد معهم في مهمة إعادة بناء الفريق من جديد، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت مناقشة هذا الأمر مع متوسط ميدانها، ولكن يبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستعيد التفكير في الأمر من جديد، بعدما صرح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وبشكل واضح للمرة الأولى، بأنه يرغب في خوض تحد جديد بعيدًا عن ملعب الأولد ترافورد، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.
مانشستر-يونايتد

مواجهات يونايتد بالبريميرليج.. بداية نارية وختام سهل

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، وسيواجه يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد، وسيبدأ سولسكاير في أول موسم كامل له كمدير فني بمجرد أن يستكمل رجاله برنامج الإعداد لما قبل الموسم الذي سيذهب خلاله إلى أستراليا والصين والنرويج وويلز.
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