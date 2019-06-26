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طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم. وناقش المحافظ
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

مأساة يومية تعيشها آلاف الأسر فى مصر بسبب فقدان أطفالهم، وتمتد المأساة للأطفال الذين يواجهون صعوبة فى معرفة هوياتهم، إذ يتوقف الأمر على إبلاغ الشرطة، أو نشر صور الأطفال من خلال السوشيال ميديا، وهى طريقة مستحدثة يقوم بها مجموعة من الشباب بشكل غير رسمى بهدف الوصول إلى المفقودين، ولكنها ليست كافية؛ لذا تعالت الأصوات مؤخرا من جانب المسؤولين عن حقوق الطفل، وبعض النواب بمجلس النواب للمطالبة باستحداث طرق التوصل للأطفال المفقودين وأسرهم، وذلك من خلال العلوم والتقنيات الحديثة، ومنها تحليل "DNA" وبصمة القدم.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
امتحان-الاستاتيكا-للثانوية-العامة-فى-الاسكندرية (2)

إغماء وصرع.. إصابة 5 طالبات بامتحان الأحياء بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق إلا شكوى واحدة بحدوث إغماء لعدد 4 طالبات في مادة الإحياء، وصرع وانهيار لطالبة أخرى، حيث تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى، مؤكدًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اليوم بلغ 29814 طالبا وطالبة حضر منهم 28401 وتغيب 1413 بنسبة حضور بلغت 95.3% بواقع 3214 متقدما لأداء امتحان الديناميكا حضر منهم 2993 وتغيب 221 وفى مادة الأحياء تقدم 17520طالبا وطالبة حضر منهم 16485 وتغيب 1035 كما تقدم فى مادة الفلسفة والمنطق 9080 طالبا وطالبة حضر8923 وتغيب 157.
سيارة-اسعاف

اشتباه جلطة وإغماء.. إصابة مراقب وطالبتين ببني سويف

تعرض مراقب يدعى "سامى.م.ع" 39 عامًا، مقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة ببا في محافظة بني سويف لإصابة باشتباه جلطة، وتم نقله إلى مستشفى ببا المركزي، كما أصيبت طالبة تدعى "رغدة.أ.م" 19 عامًا، أثناء أداء امتحان الثانوية العامة، بلجنة الإدارة التعليمية بالفشن لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتعرضت طالبة أخرى وتدعى "دينا.ع.ا"18 سنة، إلى حالة إغماء أثناء أداء الامتحان بلجنة ناصر الثانوية بنات وتم نقلها إلى مستشفى ناصر.
امتحانات الجامعات

نقل طالبة ثانوي للمستشفى بـ«مغص كلوي» في بني سويف

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي اليوم السبت، بمغص كلوي في أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، إذ نقلت سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان طالبة تدعى "أميرة.ص.إ"، 17 سنة، ومقيمة بقرية الشنطور، في أثناء تأديتها الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
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