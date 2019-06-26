أرقام صادمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يوم 26 يونيو هو اليوم الدولى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وخصصت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم بهدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات

تحرير:هالة صقر ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

مخدرات

على الرغم من المحاولات التى تبذلها الحكومة فى مصر للحد من تعاطى المخدرات، فإن النتائج تأتى إيجابية فى الإقبال على العلاج، وليس تراجع نسبة التعاطى، حيث نجحت حملات التوعية ومراكز علاج الإدمان والكشف عن المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة في جذب عدد من متعاطى المخدرات لتلقى العلاج. وهي الحملات التي يدعمها كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.

نسبة الإقبال على التعاطى طبقا للمسح الأخير الذى أجراه صندوق مكافحة الإدمان منذ ما يقرب من عامين بلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى مصر 10% وهو ضعف معدل التعاطى العالمى، وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات من الذكور 72.5، ونسبة الإناث 27.5، بينما بلغت نسبة متعاطى المخدرات بين السائقين 24%، وبين الحرفيين 19.7%،