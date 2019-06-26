سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أرقام صادمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يوم 26 يونيو هو اليوم الدولى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وخصصت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم بهدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات
تحرير:هالة صقر ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
مخدرات
مخدرات
على الرغم من المحاولات التى تبذلها الحكومة فى مصر للحد من تعاطى المخدرات، فإن النتائج تأتى إيجابية فى الإقبال على العلاج، وليس تراجع نسبة التعاطى، حيث نجحت حملات التوعية ومراكز علاج الإدمان والكشف عن المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة في جذب عدد من متعاطى المخدرات لتلقى العلاج. وهي الحملات التي يدعمها كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
نسبة الإقبال على التعاطى طبقا للمسح الأخير الذى أجراه صندوق مكافحة الإدمان منذ ما يقرب من عامين بلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى مصر 10% وهو ضعف معدل التعاطى العالمى، وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات من الذكور 72.5، ونسبة الإناث 27.5، بينما بلغت نسبة متعاطى المخدرات بين السائقين 24%، وبين الحرفيين 19.7%،
اقرأ المزيد
نقابة-الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (5)

78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
اقرأ المزيد من الأخبار
هل-الفصل-من-العمل-يوقف-تعاطي-المخدرات

حشيش وبانجو.. إحالة 6 موظفين للتأديب في الشرقية

أصدرت هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، نائب رئيس الهيئة، وإشراف المستشارة أماني الرفاعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة ستة موظفين من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية ثبوت اتهامهم بتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن قرار الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء تحاليل طبية لكل العاملين بها، وذلك لبيان تعاطي أيا منهم للمواد المخدرة في أثناء مباشرة عملهم.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

الجيش الليبي يكشف دور الإرهابي المصري هشام عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلم إلى مصر أمس، وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة. وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر
جثة

وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org