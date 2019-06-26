أرقام صادمة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يوم 26 يونيو هو اليوم الدولى لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وخصصت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم بهدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات
على الرغم من المحاولات التى تبذلها الحكومة فى مصر للحد من تعاطى المخدرات، فإن النتائج تأتى إيجابية فى الإقبال على العلاج، وليس تراجع نسبة التعاطى، حيث نجحت حملات التوعية ومراكز علاج الإدمان والكشف عن المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة في جذب عدد من متعاطى المخدرات لتلقى العلاج.
وهي الحملات التي يدعمها كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
نسبة الإقبال على التعاطى
طبقا للمسح الأخير الذى أجراه صندوق مكافحة الإدمان منذ ما يقرب من عامين بلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى مصر 10% وهو ضعف معدل التعاطى العالمى، وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات من الذكور 72.5، ونسبة الإناث 27.5، بينما بلغت نسبة متعاطى المخدرات بين السائقين 24%، وبين الحرفيين 19.7%،
نسبة الإقبال على التعاطى
طبقا للمسح الأخير الذى أجراه صندوق مكافحة الإدمان منذ ما يقرب من عامين بلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى مصر 10% وهو ضعف معدل التعاطى العالمى، وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات من الذكور 72.5، ونسبة الإناث 27.5، بينما بلغت نسبة متعاطى المخدرات بين السائقين 24%، وبين الحرفيين 19.7%، وكانت نسبة تعاطى الترامادول هى الأعلى حيث بلغت 51.8%، يليها الهيروين بنسبة 25.6%، ثم تعاطى الحشيش بنسبة 23.3%.
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الأسباب
أثبتت الإحصائيات التى أجراها المسئولون خلال السنوات الماضية عن نسب تعاطى المخدرات أن 37.6% يتعاطون المخدرات كتجربة، و36.6% ، و34.8% يتعاطون المخدرات من أجل التغلب على الاكتئاب، و30.6% يتعاطون المخدرات من أجل العمل لفترة طويلة.
وبلغت نسبة من يتعاطون المخدرات فى السن ما بين 20 إلى 29 سنة 37.8%، بينما انخفض سن التعاطى إلى 10 سنوات، و10% من متعاطى المخدرات بلغ عمرهم من 12 إلى 19 سنة.
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تعاطى الموظفين
فى شهر مارس الماضى أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات صحفية، نتيجة تقرير لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى مؤسسات الدولة، وبالكشف على 8282 من الموظفين فى 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها وكذلك سائقو الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، تبين تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وأعلن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن نسبة التعاطي بين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، انخفضت إلى 2.5%، بعدما كانت 8%، عقب إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات".
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الحشيش يحتل المرتبة الأولى
وطبقا للإحصائيات التى أعلن عنها مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك طبقا للأنواع المخدرة فى النتائج الخاصة بالخط الساخن، يحتل الحشيش المرتبة الأولى فى التعاطى بنسبة 74%، ويأتى عقار الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 61.3%، يليه الهيروين بنسبة 33%، وأن 33.6%.
وطبقا لبيانات المتصلين بالخط الساخن أوضح مدير الصندوق أن الفئة العمرية من 21 حتى 30 عاما هى الأعلى إدمانا بنسبة 44.4%، وانخفاض سن التعاطى لأقل من 15 سنة بنسبة 2%، وارتفاع نسبة طلب العلاج بين الإناث لتصل إلى 17%، بينما تبلغ نسبة الطلب على العلاج بين الذكور 83% بالنسبة لعدد المتصلين بالخط الساخن.
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2.1 مليون مواطن استفادوا من حملات التوعية
رصد التقرير نصف السنوى الذى قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المقدم إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن نسبة المستفيدين من حملات التوعية ضد تعاطى وإدمان المخدرات بلغت 2.1 مليون مواطن.
وعن النجاح الذى حققته حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى شارك فيها اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، أعلنت الحكومة فى تقريرها أنه خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وصل عدد المتابعين للحملة على مواقع التواصل الاجتماعى ما يزيد على 18 مليون متابع.
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خدمات العلاج من خلال الخط الساخن
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان استقبل منذ يناير الماضى وحتى منتصف مارس الماضى 12027 اتصالا هاتفيا من المرضى، وترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 22 مركزا بـ 13 محافظة، وتنوعت المكالمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة، وأخرى لطلب العلاج.
وخلال شهر أبريل الماضى هناك 9648 مريض إدمان استفادوا من خدمات العلاج والتأهيل من خلال خدمة الخط الساخن، وتلقى الخط الساخن بالصندوق 22 اتصالا هاتفيا للإبلاغ عن تجار المخدرات.
وأن عدد الحالات التى استفادت من خدمات الخط الساخن خلال عام 2018، بلغ 116500 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وذلك بزيادة نحو 12% عن عام 2017، وذلك بسبب تزايد الإقبال على العلاج بعد حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التى شارك فيها النجم محمد صلاح، وبلغت نسبة الذكور من هذه الاتصالات 97% بينما بلغت نسبة الإناث 3%.
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جدير بالذكر أنه بموجب القرار 42/112 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1987، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 حزيران/ يونيو يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.