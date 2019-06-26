تقرير اللجنة الهندسية عن المترو يخذل سكان الزمالك

7 سنوات عاشها سكان الزمالك فى معارك مع الهيئة العامة لمترو الأنفاق بسبب تخوفهم من أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، ولجأوا للقضاء منذ أكثر من ثلاثة أعوام

تحرير:هالة صقر ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

بعد معركة دامت ما يقرب من 7 سنوات ما بين سكان الزمالك والهيئة العامة لمترو الأنفاق، تقدمت اللجنة الهندسية المشكلة من قبل محكة القضاء الإدارى لدراسة تأثير مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بالزمالك على المنشآت والبيئة، وهو التقرير الذى اعتبره السكان مخيبا لآمالهم، ولا توجد به إجابة على مطالبهم التى طالبوا بها من خلال الدعوى التى أقاموها أمام القضاء، وهو ما يعنى أن كل ما قاموا به من محاولات للانتصار فى معركتهم كان دون جدوى، وخاصة أن هيئة مترو الأنفاق تواصل عملها ولم تنتظر قرار اللجنة الهندسية التى قامت محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها.

أزمة سكان الزمالك مع المترو بدأت الأزمة بين سكان الزمالك والقائمين على مشروع الخط الثالث بالمترو، منذ عام 2012، وذلك عقب اجتماع الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعدد من سكان الزمالك المرحبين بفكرة المشروع، واعتبار هذا اللقاء موافقة ضمنية على المشروع. الدكتورة مها الطرابيشي إحدى سكان الزمالك، ومقيمى دعوى

أزمة سكان الزمالك مع المترو

بدأت الأزمة بين سكان الزمالك والقائمين على مشروع الخط الثالث بالمترو، منذ عام 2012، وذلك عقب اجتماع الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعدد من سكان الزمالك المرحبين بفكرة المشروع، واعتبار هذا اللقاء موافقة ضمنية على المشروع.



الدكتورة مها الطرابيشي إحدى سكان الزمالك، ومقيمى دعوى المطالبة ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بالزمالك، قالت إن الإعلان في ذلك الوقت عن إنشاء محطة مترو الزمالك أثار غضب السكان لأنهم لم يعلنوا موافقتهم على الأمر، وهو ما جعلهم يلجؤون للتواصل مع البنك الأوروبي للاستثمار، واللجوء أيضا للمكاتب الهندسية لمعرفة مدى خطورة ذلك على المباني وحياة السكان.



أضافت الطرابيشي أن رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق اجتمع بهم بساقية الصاوي، ولكن اللقاء لم يكن مثمرا بسبب حدوث بعض المشادات وانسحاب رئيس الهيئة من الاجتماع.



ومنذ عام 2012 وحتى الآن وسكان الزمالك يدخلون العديد من المعارك من أجل إيقاف المشروع، وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء، وإثارة الأزمة إعلاميا، واللجوء إلى مطالبة وزارة الداخلية بتنظيم وقفات احتجاجية، ولكن وزارة الداخلية كانت تتقدم بالرفض تخوفا من حدوث أعمال شغب.

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حكم القضاء الإدارى

أصدرت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر2017، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي محامي سكان الزمالك، التي طالبوا فيها كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ووزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإلغاء قرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور لبعض الشوارع بمنطقة الزمالك، للقيام بأعمال الحفر للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بجزيرة الزمالك، بقبول الدعوى شكلا، وبندب لجنة خماسية تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة يرشحهما عميد الكلية، واثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس يرشحهما عميد الكلية أيضا، وأستاذا من معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس يرشحه مدير المعهد، على أن يكونوا جميعهم من المختصين بالأنفاق وأبحاث التربة ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي أو إعداد تقارير بشأن الحالة الماثلة.

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مهمة اللجنة الهندسية

أول مهام اللجنة حسب ما جاء فى الحكم القضائى هى إعداد تقرير تفصيلى مسبب مدعما بالمستندات بالآثار المحتملة الناجمة عن تنفيذ المرحلة الثالثة من مترو أنفاق القاهرة مرورا أسفل شارع اسماعيل محمد بمنطقة الزمالك وبيان مدى خطورتها وطرق وأساليب معالجتها وكيفية تلافيها.

والمهمة الثانية التى تقع على عاتق اللجنة هى أن تتولى الاطلاع على الدراستين المعدتين بمعرفة المكتب الاستشارى اليابانى "الجايكا" عام 2003 لتطوير وتحسين النقل بإقليم القاهرة الكبرى بشأن مرور المرحلة الثالثة بالزمالك وما إذا كان محددا بهاتين الدراستين مسار محدد لخط المترو بمنطقة الزمالك من عدمه.

وقد نص حكم القضاء الإدارى على أن للجنة فى سبيل أداء مأموريتها أن تنتقل إلى أية جهة إدارية أو هيئة عامة ترى لزوم الانتقال إليها والاطلاع لديها على المستندات اللازمة لأداء مأموريتها ولها أن تستمع إلى أقوال الخصوم أو من يمثلهم قانونا ومن يرى لزوم سماع أقواله وذلك بغير حلف يمين وأن تتلقى من الخصوم المستندات والمذكرات وأن تحرر محضرا بجميع أعمالها وأن تقدم تقريرا بما ينتهى إليه رأيها من نتيجة والأسانيد التى استندت إليها.

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تقرير اللجنة الهندسية

بعد ما يقرب من 3 سنوات على حكم القضاء الإدارى بتشكيلها، قدمت اللجنة الهندسية تقريرها عن الخط الثالث لمترو الأنفاق بالزمالك.

وجاء فى التقرير أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تقدمت بالمستندات اللازمة أولها عمل مسح إنشائى للمبانى المجاورة لأعمال الحفر، ودراسة عن تأثير أعمال إنشاء الخط الثالث على المبانى المجاورة، وأنها قامت بعمل دراسة للهبوط المتوقع بالمبانى المجاورة وأثبتت الدراسة أن المبانى تتحمل الحركة الأرضية الناتجة من أعمال إنشاء الحائط الساند للمحطة.

وأكدت اللجنة من خلال التقرير أنه بخصوص الادعاء بأن منطقة الزمالك تستلزم دراسة زلزالية خاصة فإنه طبقا للكود المصرى للأحمال الصادر المحدد للتصميم فى جمهورية مصر العريبة فإن منطقة الزمالك تقع فى منطقة زلزالية متوسطة ويتم التصميم على أساس أنها منطقة من الدرجة الثالثة.

وأنه بخصوص الادعاء بأن منطقة الزمالك بها تكوينات أرضية ذات طبيعة خاصة تستلزم دراسة خاصة لضمان الأمان أثناء أعمال البناء فإن تقرير بحوث التربة والقطاعات الجيولوجية أشار إلى أن طبيعة التربة فى منطقة الزمالك هى تربة رسوبية رمل وزلط وطين طميى وهى أنواع تربة لا تندرج ضمن التربة ذات المشاكل حسب الكود المصرى لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات.

وفيما يخص المبانى الأثرية فحسب المستندات المقدمة من الهيئة القومية لمترو الأنفاق فإنه تم عمل دراسات كافية للمبانى المجاورة لأعمال الحفر وما يستتبعها من إجراءات احترازية لضمان سلامة هذه المبانى وعلى هذا يكون احتمال حدوث أضرار فى الحدود المتعارف عليها فى مثل هذه المشروعات.

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سكان الزمالك

المهندس أحمد الدواخلى أحد سكان الزمالك قال لـ"التحرير"، إن ما جاء بتقرير اللجنة الهندسية ليس له علاقة بما طالب به السكان والذى ذكرته المحكمة فى حيثيات الحكم بتشكيل اللجنة، ولم تتطرق لكافة النقاط التى قدمها السكان فى الدعوى المقامة منذ ما يقرب من 3 سنوات، والتى تم تشكيل اللجنة بناء عليها.

وأكد أن مطالب السكان مازالت عالقة ولا يوجد عليها إجابات من جانب اللجنة، لافتا إلى أن السكان لم يقدموا أى موافقات على المشروع لما له من أضرار جسيمة، وأنه تم الموافقة على الشمروع رغم وجود دراسة أخرى مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بمسار أفضل إنشائيا وهندسيا بتكلفة تقل بمراحل عن التكلفة المرصودة للمسار بما يحمل علامات استفهام حول رفض الدراسة اليابانية.

وأشار الدواخلى إلى أنه لم يتم عمل الدراسات الكافية للمشروع سيما أن جزيرة الزمالك ذات الطبيعة الطينية الترسبية الضعيفة وما تحتاج إليه هذه التربة من اختبارات وجسات كافية واختبارات مقاومة أساسات المبانى التراثية والقديمة للاهتزازات التى تسببها حفريات المترو الضخمة.

وأوضح الدواخلى أنه صدرت تقارير موثقة تؤكد أن الشركة المتعاقد معها كاستشارى للمشروع هى ذات الشركة التى أسندت إليها الأعمال الاستشارية عن المرحلة الأولى من الثالث والتى ثبت واقعيا وقوعها فى أخطاء جسيمة وحدث انهيار فى محطة باب الشعرية.

وأكد أنه تم تجاهل كافة التقارير الفنية الصادرة عن استشاريين رفيعى المستوى والتى أكدت جميعها خطورة مسار المشروع على جزيرة الزمالك وتكوينها الجيولوجى وتربتها الطينية.