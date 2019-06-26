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تقرير اللجنة الهندسية عن المترو يخذل سكان الزمالك

7 سنوات عاشها سكان الزمالك فى معارك مع الهيئة العامة لمترو الأنفاق بسبب تخوفهم من أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق، ولجأوا للقضاء منذ أكثر من ثلاثة أعوام
تحرير:هالة صقر ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
مترو الزمالك
مترو الزمالك
بعد معركة دامت ما يقرب من 7 سنوات ما بين سكان الزمالك والهيئة العامة لمترو الأنفاق، تقدمت اللجنة الهندسية المشكلة من قبل محكة القضاء الإدارى لدراسة تأثير مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بالزمالك على المنشآت والبيئة، وهو التقرير الذى اعتبره السكان مخيبا لآمالهم، ولا توجد به إجابة على مطالبهم التى طالبوا بها من خلال الدعوى التى أقاموها أمام القضاء، وهو ما يعنى أن كل ما قاموا به من محاولات للانتصار فى معركتهم كان دون جدوى، وخاصة أن هيئة مترو الأنفاق تواصل عملها ولم تنتظر قرار اللجنة الهندسية التى قامت محكمة القضاء الإدارى بتشكيلها.
أزمة سكان الزمالك مع المترو بدأت الأزمة بين سكان الزمالك والقائمين على مشروع الخط الثالث بالمترو، منذ عام 2012، وذلك عقب اجتماع الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعدد من سكان الزمالك المرحبين بفكرة المشروع، واعتبار هذا اللقاء موافقة ضمنية على المشروع. الدكتورة مها الطرابيشي إحدى سكان الزمالك، ومقيمى دعوى
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Fw الفوفوزيلا والسلفي والرقص شعار جماهير نيجيريا وغينيا‎ (1)

جماهير نيجيريا وغينيا يحتفلون في الإسكندرية (صور)

لا تخلو بطولات كرة القدم من المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر، إلا أن ذلك يصاحبه إثارة ومتعة أكبر خارج الملعب وهو ما شهده لقاء نيجيريا وغينيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ توافدت جماهير المنتخبين لمتابعة لقاء الفريقين، في الإسكندرية، الذى ينبع أهميته فى انتزاع صدارة المجموعة للتأهل لدور الستة عشر والتقدم للأدوار النهائية إذ يحتل المنتخب النيجيرى الصدارة بثلاث نقاط وغينيا بنقطة واحدة بعد التعادل أمام مدغشقر.
نقابة-الصيادلة (2)

"توصيات فاتن".. من ناقش قانون هيئة الدواء بالصيادلة؟

حالة من الاستياء انتابت الوسط الصيدلي، من اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بسبب ما سموه حالة البطء الشديد فى التعامل مع الملفات والأزمات التى تشهدها المهنة خلال المرحلة الأخيرة. النقابة خرجت ببيان أمس الثلاثاء، قالت فيه إن ثمة اجتماعا عقد مع نقباء الفرعيات، لتحديد رؤية النقابة حول بنود قانون هيئة الدواء، لكن الغريب أن النقباء الفرعيين الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أن الحضور ناقش أزمة قانون التأمين الصحي، وقانون الإيجار القديم وما لهما من تأثير على الصيدلي.
امتحانات-اولى-ثانوى-بالتابلت (1)

التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.
يونس-مخيون (1)

رئيس حزب النور: الجيش لن يفرط في شبر واحد من أرضنا

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية -على زعمهم- والتي يروج لها ويدعو إليها الرئيس الأمريكي ترامب وصهره ومساعده كوشنر، ونظرًا لخطورة هذه القضية وحساسيتها فمن الأهمية بمكان أن نذكر بالمعاني الآتية ونؤكد عليها. وأضاف مخيون، في بيان له اليوم تعليقا ما يسمونه بـ"صفقة القرن": أولا: إن قضية القدس هى قضية كل عربي ومسلم فهى جزء من دينهم وعقيدتهم، ولا يمكن التفريط فى عروبتها وفى كونها عاصمة لدولة فلسطين.
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جماهير-مصر (1)

قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
مترو الأنفاق

حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ17 جنيهًا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماما دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.
مترو الأنفاق

«الأنفاق»: المترو سينقل الركاب للاستاد في 15 دقيقة

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة التي أعلنت وزارة النقل فتحها أمام جمهور الركاب السبت الماضى، جاء تزامنًا مع قرب افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، لافتًا إلى أن محطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، سوف تقدم خدمة مميزة للركاب، ونقلهم من وإلى الاستاد فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط. وأوضح رأفت فى تصريحات لـ"التحرير" أن المحطات الجديدة سوف توفر على الراكب نحو 25 دقيقة طوال مدة الرحلة.
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