نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

تحرير:أمين طه ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

النائب محمد عطا سليم

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد شخصية عامة لها كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي، لكن بصفتها وزيرة الصحة مكلفة بمنصب مهم، فيجب تقييم أدائها بـ«تصلح» أو «لا تصلح». وأضاف أن تقييم أداء الوزيرة خلال الفترة الأخيرة كشف عن عدم حل مشكلات قطاع الصحة التي باتت تتفاقم يوما تلو الآخر،