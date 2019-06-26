فتاة «جامعة قمامة» تحرق طالبا بمولوتوف في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

صورة أرشيفية

أصيب طالب بحروق خطيرة متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين جامعي قمامة، على خلفية معاتبته إياهما لجمع القمامة أمام منزله في منطقة منشية الحرية بشبرا الخيمة، فقذفته فتاة بزجاجة مشتعلة ممتلئة بالبنزين. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو "علي. و" 17 عامًا، مصابا بحروق متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص، اتهم والد المصاب كلا من "أحمد. ع" 15 عامًا، عامل جمع قمامة، وشقيقته "سماح. ع"، عاملة جمع قمامة، وذلك بسبب تجميع المتهمين القمامة أمام منزل المصاب، ولدى معاتبتهما ومنعهما من ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قامت على أثرها الثانية بإلقاء زجاجة مشتعلة مملوءة بالبنزين على