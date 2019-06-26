جريمة

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

تزوجا عن قصة حب ورزقهما الله ثلاث بنات تحملت مسئوليتهن خلال سفر زوجها للعمل بإحدى الدول العربية لكنها فوجئت بتعدد محادثاته الغرامية مع أخريات على تطبيقات الهاتف
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص
ندم زوجة- تعبيرية
ندم زوجة- تعبيرية
أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
ما زالت الأستاذة الجامعية وهى على ترقيها العلمي السريع بحكم اجتهادها فى حصد الدرجات العلمية، تبدو شابة جميلة يضفي عليها جمالها بريقا يمنحها سنا أصغر من عمرها، قصدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، والغضب يرتسم على وجهها لحضور جلسات دعوى الطلاق ضد زوجها، مؤكدة أن غضبها ليس بسبب ما فعله زوجها لأنه ببساطة لم
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جثه -علي-الطريق (2)

جدة طيبة وحفيد ندل.. 400 جنيه تحل لغز جثة الزيتون

"متموتنيش هتروح في داهية".. حتى قبل مماتها بلحظات كانت تخشى الجدة على حفيدها من حبل المشنقة، تلك العجوز كانت تتألم لما سيحدث لحفيدها بعد موتها على يده، بعدما تملكه الشيطان، ودفعه طمعه إلى الإقدام على قتل الجدة التي حضرت لزيارته وشقيقه رغم المعاناة التي تواجهها، كانت تستعد لتسليمه بعض الأموال التي أرسلها له والده من الخارج ليستطيع الإنفاق على متطلباته رغم علمها بأنه مسرف ولا يقدر قيمة أي شيء، وكثيرا ماحاولت إصلاحه دون فائدة، فيما أكد المتهم في تحقيقات النيابة أن المتوفية كانت تنفق بحذر شديد وهو مادفعه لقتلها.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

ضبط لحوم فاسدة ومخللات رديئة في حملات تموين الجيزة

ضبطت شرطة التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك في إطار الحملة التي استمرت 7 أيام على دوائر أقسام ومراكز الجيزة، وأسفرت الحملة عن ضبط 133 قضية لحوم فاسدة، فيما تمكنت القوات من ضبط 4 أطنان مخللات تم استخدام خامات رديئة في عملية تخليلها، وذلك عقب ورود معلومات لضباط قطاع التموين، بقيام "حسن. ع" صاحب مصنع لتصنيع المخلل باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وكشفت التحريات استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية في عملية التصنيع.
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مرافق الجيزة تداهم شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

مرافق الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجار العرض على النيابة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
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