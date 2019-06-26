«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

تزوجا عن قصة حب ورزقهما الله ثلاث بنات تحملت مسئوليتهن خلال سفر زوجها للعمل بإحدى الدول العربية لكنها فوجئت بتعدد محادثاته الغرامية مع أخريات على تطبيقات الهاتف

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.

ما زالت الأستاذة الجامعية وهى على ترقيها العلمي السريع بحكم اجتهادها فى حصد الدرجات العلمية، تبدو شابة جميلة يضفي عليها جمالها بريقا يمنحها سنا أصغر من عمرها، قصدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، والغضب يرتسم على وجهها لحضور جلسات دعوى الطلاق ضد زوجها، مؤكدة أن غضبها ليس بسبب ما فعله زوجها لأنه ببساطة لم

ما زالت الأستاذة الجامعية وهى على ترقيها العلمي السريع بحكم اجتهادها فى حصد الدرجات العلمية، تبدو شابة جميلة يضفي عليها جمالها بريقا يمنحها سنا أصغر من عمرها، قصدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، والغضب يرتسم على وجهها لحضور جلسات دعوى الطلاق ضد زوجها، مؤكدة أن غضبها ليس بسبب ما فعله زوجها لأنه ببساطة لم يعد يعنيها، على حد ذكرها، وإنما لرغبتها فى سرعة إنهاء إجراءات حصولها على الطلاق وطول أمد نظر مثل تلك الدعاوى.





توضح أستاذة الجامعة أنها تعرفت على زوجها خلال مرحلة الدراسة، وتفوقا وتخرجا فى توقيت متزامن، وامتنعت عن الزواج حتى تمكن من السفر للعمل بالخارج وتقدم لخطبتها، العائق الوحيد كان إيجاده فرصة عمل مناسبة، أما الزواج فكان ميسرًا للغاية وتم خلال شهرين من الخطبة، لكون أسرتها وأسرة زوجها ميسورى الحال، واعتقدت أنها بذلك نالت سعادتها، خاصة حينما رزقهما الله بثلاث فتيات، كبراهن عمرها 13 سنة.

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اعتاد أخذ إجازة 4 أيام كل شهر، يأتي ليقضيها مع أسرته، بينما منعت ظروف عمل زوجته من انتقالها معه إلى الخارج، واستغلت الزوجة أيام سفر زوجها فى فى الاجتهاد بالدراسات العليا، وحصدت درجتي الماجستير والدكتوراه فى زمن قياسي، وخلال تلك الفترة أنجبت بناتها، وكانت والدتها تدعم نجاحها وترعى البنات معها، ومرت سنوات الزواج هانئة سعيدة لا يعكر صفوها شيء، حتى إن الزوج لم يصر على زوجته أن تنتقل معه إلى الخارج، أو البحث معه عن فرصة انتداب للعمل بالخارج، ليس لعمل الزوجة بالقاهرة وحده، وإنما عمل الزوج نفسه يقتضى الإقامة فى مواقع عمل، وظروف عمله ليست تقليدية بأن ينهي اليوم ويعود فى مسائه إلى أسرته.



تقول الزوجة: "أحببت وتفهمت وساندت وصبرت وكنت سعيدة راضية، حتى تفاجأت من خيانته لي، حتى الآن لم أكن لأصدق عيني فيما رأيته وتفحصته، لولا إقراره به واعتذاره عنه، لكن للأسف اعتذاره لن يصلح قلبي المكسور".



أوضحت الزوجة أنه خلال سفر زوجها فى إحدى المرات، فوجئت برسالة غرامية خارجة تأتيها على تطبيق الرسائل "ماسنجر" من حساب مجهول، مما جعلها تشعر باشمئزاز من المحتوى الذى اعتبرته وصلها بالخطأ، وقررت نسيان الأمر، حتى بعدما عاد زوجها آثرت ألا تثير غيرته بذكر الأمر له، واعتباره كأن لم يكن، وخلال الإجازة لاحظت الزوجة سهر زوجها، وكثرة استخدامه للهاتف المحمول فى التصفح والكتابة، وفى أوقات غير ملائمة.



وصلت رسالة إلى هاتف الزوج خلال نومه، وهال الزوجة ما رأته من كلمات فيها، أمسكت بالهاتف وفتحته ببساطة لعلمها بكلمة سر زوجها المعتادة فى أغلب أجهزته، ففوجئت بوجود حسابين مزدوجين للماسنجر على هاتفه وأنه يبدل الاستخدام بينهما، ووجدته يحادث 3 فتيات تجمعه بهن رسائل غرامية وعبارات خارجة، بخلاف عشرات من رسائل التعارف مع أخريات.



طال نوم الزوج الذى كان ساهرًا مع هاتفه، وطال تصفح الزوجة، وأخذت نسخا من محتوى هاتف زوجها، ولما أخذت الإثباتات اللازمة على خيانته، أرسلت البنات عند والدتها وطلبت من والدها ووالد زوجها الحضور إليهما، وفور حضورهما أفهمتهما وكذلك زوجها الذى لم يكن يعلم شيئا عما حدث معها بأنها تريد الطلاق، وكشفت لهم عن السبب.

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اعتذر الزوج وتعلل بأن ما يحدث شيء تافه، ونزوة لن تتكرر، واستنكر تفتيشها فى هاتفه، لكن الأستاذة الجامعية أخبرته أنه لم يعد يلزمها، وأقامت دعوى طلاق للضرر، اعتمدت فيها على عمل زوجها بالخارج، دون التشهير به بمحادثاته الهاتفية، حفاظًا على مشاعر بناتها، وأكدت للجميع إصرارها على الطلاق.