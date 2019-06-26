غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

صورة أرشيفية

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ يفيد بغرق شاب فى مياه البحر بمنطقة كامب شيزار. على الفور، انتقل ضباط ومأمور قسم باب شرق ورجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وقال اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية