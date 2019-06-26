غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره
تحرير:محمد مجلي
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
صورة أرشيفية
ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ يفيد بغرق شاب فى مياه البحر بمنطقة كامب شيزار.
على الفور، انتقل ضباط ومأمور قسم باب شرق ورجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وقال اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ يفيد بغرق شاب فى مياه البحر بمنطقة كامب شيزار.
على الفور، انتقل ضباط ومأمور قسم باب شرق ورجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وقال اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، إنه جار البحث عن جثة شاب غرق بمياه البحر بمنطقة كامب شيزار، وأن رجال الإنقاذ النهري يواصلون البحث حتى الآن، نافياً أن جهود البحث مستمرة إذا ما كانت حالة انتحار من عدمه.
وأفاد شهود عيان بأن الشاب قفز من أعلى صخرة بكامب شيزار فى البحر وترك ملابسه بالخارج وبها ورقة تحمل أرقام تليفونات وهواتف أسرته.
يكثف رجال الإنقاذ النهري بحثهم عن الجثمان، فيما تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.