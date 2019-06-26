جريمة

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة باب شرقي، بورود بلاغ يفيد بغرق شاب فى مياه البحر بمنطقة كامب شيزار. على الفور، انتقل ضباط ومأمور قسم باب شرق ورجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وقال اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية
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وزير-الداخلية-محمود توفيق -يستقبل-السيد مفوض-الهجرة والشئون-الداخلية والمواطنة-بالإتحاد الأوروبى (1)

وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
جثة-فتاة

العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزل في بني سويف

عثر أهالي قرية مناشي أبوصير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، بها آثار دماء، داخل منزلها نتيجة ذبحها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، في العقد الرابع من العمر، داخل منزلها بقرية مناشي أبوصير، التابعة لدائرة المركز.
انتحار

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
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انتحار

وفاة شاب انتحر من الطابق الخامس في دار السلام

معاناة من المرض النفسي دفعت «طارق» إلى إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس في منطقة دار السلام أصيب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى وتوفي بعد مرور يوم واحد على انتحاره متأثرا بإصاباته. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن «طارق» 28 عاما، وكشفت التحريات عن أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي وانتحر عن طريق إلقاء نفسه من شرفة مسكنه بالطابق الخامس.
اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
انتحار

خوفًا من فقدان والده.. انتحار طبيب في الإسكندرية

ليس أغلى على الإنسان من الوالدين، فهما بمثابة الأمان لكل إنسان يولد حتى يكبر ومهما بلغ من العمر فلا يوجد أغلى عليه منهم ولا يتحمل أي إنسان فقدانهما، إلا أن فكرة فقدان والد طبيب فى مقتبل العمر تسببت له فى اكتئاب وتحول إلى يأس تسبب معه أن يصل للاكتئاب التى توصل الإنسان للموت فى كثير من الأحيان، وهو ما ينطبق على حالة طبيب شاب أقدم على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية، وذلك خوفًا من فقدان والده المصاب بمرض خطير.
غرق

انتحار عامل في مطعم بسبب مصاريف العيد بالإسكندرية

عثر الأهالى على جثة شاب طافية في شاطئ ستانلى، شرق محافظة الإسكندرية، خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الوفاء بمسؤولياته لدى أسرته، وعدم قدرته على شراء ملابس العيد ومستلزماته، فيما قام فريق الإنقاذ النهري بانتشال الجثة من مياه البحر بعد أن طفت على السطح وتم توجيه الجثة لمشرحة كوم الدكة للتعرف على هويته وإبلاغ أهليته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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