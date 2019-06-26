إصابة طالبة بهبوط في امتحان الثانوية بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

صورة أرشيفية

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرضت طالبة تدعى "ولاء فتحي محمد عبدالسلام"، اليوم الأربعاء، للإصابة بهبوط عام بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة زينهم الرفاعي الثانوية بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة، غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى، تعانى من هبوط عام بالدورة الدموية، لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه تم الدفع بـ100 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى اللجان حال