مباحثات مصرية صينية لتطوير منظومة الأداء الأمني

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

وزير الداخلية مع الوفد الصيني

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية "زو جانلو"، فى زيارته إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، ورحب وزير الداخلية بزيارة المسؤول الصينى ومرافقيه للقاهرة، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائى فى شتى المجالات، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين، خاصة فى المجالات الأمنية.

وأشاد وزير الداخلية بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية، مؤكدا حرصه على تبادل المعلومات، لتطوير منظومة الأداء الأمنى والاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة. وأعرب المسؤول الصينى عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والعلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين، مشيدا بالحالة الأمنية