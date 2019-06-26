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مباحثات مصرية صينية لتطوير منظومة الأداء الأمني

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
وزير الداخلية مع الوفد الصيني
وزير الداخلية مع الوفد الصيني
استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية "زو جانلو"، فى زيارته إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه، ورحب وزير الداخلية بزيارة المسؤول الصينى ومرافقيه للقاهرة، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائى فى شتى المجالات، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين، خاصة فى المجالات الأمنية.
وأشاد وزير الداخلية بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية، مؤكدا حرصه على تبادل المعلومات، لتطوير منظومة الأداء الأمنى والاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة.   وأعرب المسؤول الصينى عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والعلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين، مشيدا بالحالة الأمنية
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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أسس بلاك كوبرا وثأر للشهداء.. حكاية 365 يوما لوزير الداخلية

مرحلة دقيقة وصعبة كانت تمر بها البلاد، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اختيار اللواء محمود توفيق لتولي حقيبة وزارة الداخلية، ليقف مؤديا اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، في التشكيل الحكومي الجديد خلفًا للواء مجدي عبد الغفار. لم يأتِ اختيار "توفيق" للداخلية عبثًا أو لسد فراغ المنصب، وإنما كان الرجل المناسب في المكان المناسب، وهكذا فرضت إنجازاته وسيرته الذاتية اسمه على الأجهزة المختصة بعد دراسة ملفه بشكل دقيق، ورأت فيه تاريخًا حافلًا بالإخلاص والتفاني في العمل.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
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وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
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وزير الداخلية يتفقد تأمين منتدى مكافحة الفساد بشرم الشيخ (صور)

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتفقد في جولة ميدانية التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة، لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد. كما تفقد الوزير عددًا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على التجهيزات والوسائل التكنولوجية التى تم تدعيم عدد من الأكمنة والتمركزات بها بما يُسهم في تحقيق المزيد من السيطرة الأمنية.
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