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السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
كما يركز الرئيس على ما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وسيؤكد ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك تيسير نقل التكنولوجيا
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
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طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

يكلف مليارات.. هل يقضى DNA على «الأطفال المفقودين»؟

مأساة يومية تعيشها آلاف الأسر فى مصر بسبب فقدان أطفالهم، وتمتد المأساة للأطفال الذين يواجهون صعوبة فى معرفة هوياتهم، إذ يتوقف الأمر على إبلاغ الشرطة، أو نشر صور الأطفال من خلال السوشيال ميديا، وهى طريقة مستحدثة يقوم بها مجموعة من الشباب بشكل غير رسمى بهدف الوصول إلى المفقودين، ولكنها ليست كافية؛ لذا تعالت الأصوات مؤخرا من جانب المسؤولين عن حقوق الطفل، وبعض النواب بمجلس النواب للمطالبة باستحداث طرق التوصل للأطفال المفقودين وأسرهم، وذلك من خلال العلوم والتقنيات الحديثة، ومنها تحليل "DNA" وبصمة القدم.
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إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
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السيسي-يبحث-التعاون-الثنائي-مع-غينيا-بيساو‎

السيسي يبحث التعاون الثنائي مع غينيا بيساو

في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي واصلت مصر جهودها لدعم العمل المشترك بين دول القارة السمراء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو" المبعوث الشخصي لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز"، المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
السيسى

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس موزمبيق بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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السيسي وأفورقي يبحثان ترسيخ التعاون الإستراتيجي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
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