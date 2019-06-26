دراسة: التلوث يؤثر في انقطاع الطمث عند النساء

يجب الاهتمام الجيد بصحة المرأة الحامل بدايةً من توفير هواء غير محمَّل بالملوثات التي قد تؤثر في حياتها وحياة جنينها، أو تؤثر بشكل أكبر في فرصها في الحمل

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أثر التلوث في المرأة الحامل

المرأة الحامل هي الأكثر عرضة لجميع الأمراض؛ وذلك لأن الجهاز المناعي في هذه الفترة يكون حساسا تجاه أي شيء، وعندما يحدث لها شيء، يعود الضرر على الجنين أيضًا، بجانب أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير فى صحتها، وكل ذلك يجب أن تضعه نصب عينيها. ولأن ولادة أجيال خالية من الأمراض تماما هي الشغل الشاغل للأطباء، فضلا عن فرص حدوث الحمل، فيجب أن تستمر الدورة الشهرية لأطول فترة ممكنة، ولكن ما اكتشفه العلماء كان بمنزلة خطر كبير، إذ أثبتوا أن النساء اللاتي يعشن بالقرب من الطرق المزدحمة يتعرضن لخطر انقطاع الطمث. نقلا عن "daily mail".

كشفت دراستان عن أن النساء اللاتي يعشن في المناطق المليئة بالتلوث يواجهن ثلاثة أضعاف خطورة الإصابة بالعقم، فلو فتحت النافذة في الصباح ستجد الشوارع مليئة بالأدخنة الناتجة عن عوادم السيارات، والأصوات المزعجة التي تحاوطك من كل مكان، وكل ذلك يؤثر فى حالتك الصحية وصحتك المزاجية والنفسية أيضًا، ويقلق الباحثون