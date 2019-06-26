دراسة: التلوث يؤثر في انقطاع الطمث عند النساء

يجب الاهتمام الجيد بصحة المرأة الحامل بدايةً من توفير هواء غير محمَّل بالملوثات التي قد تؤثر في حياتها وحياة جنينها، أو تؤثر بشكل أكبر في فرصها في الحمل
المرأة الحامل هي الأكثر عرضة لجميع الأمراض؛ وذلك لأن الجهاز المناعي في هذه الفترة يكون حساسا تجاه أي شيء، وعندما يحدث لها شيء، يعود الضرر على الجنين أيضًا، بجانب أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير فى صحتها، وكل ذلك يجب أن تضعه نصب عينيها. ولأن ولادة أجيال خالية من الأمراض تماما هي الشغل الشاغل للأطباء، فضلا عن فرص حدوث الحمل، فيجب أن تستمر الدورة الشهرية لأطول فترة ممكنة، ولكن ما اكتشفه العلماء كان بمنزلة خطر كبير، إذ أثبتوا أن النساء اللاتي يعشن بالقرب من الطرق المزدحمة يتعرضن لخطر انقطاع الطمث. نقلا عن "daily mail".
كشفت دراستان عن أن النساء اللاتي يعشن في المناطق المليئة بالتلوث يواجهن ثلاثة أضعاف خطورة الإصابة بالعقم، فلو فتحت النافذة في الصباح ستجد الشوارع مليئة بالأدخنة الناتجة عن عوادم السيارات، والأصوات المزعجة التي تحاوطك من كل مكان، وكل ذلك يؤثر فى حالتك الصحية وصحتك المزاجية والنفسية أيضًا، ويقلق الباحثون
كشفت دراستان عن أن النساء اللاتي يعشن في المناطق المليئة بالتلوث يواجهن ثلاثة أضعاف خطورة الإصابة بالعقم، فلو فتحت النافذة في الصباح ستجد الشوارع مليئة بالأدخنة الناتجة عن عوادم السيارات، والأصوات المزعجة التي تحاوطك من كل مكان، وكل ذلك يؤثر فى حالتك الصحية وصحتك المزاجية والنفسية أيضًا، ويقلق الباحثون من تنفس مثل هذه السموم المتراكمة في الهواء من قبَل النساء؛ لأن ذلك يؤدي إلى حدوث خلل في الهرمون الذي يقوم بتنظيم عدد البويضات في المبيض.
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يُعتقد أن تكون هذه الاكتشافات هي الأولى لتوضيح آثار التعرض للملوثات؛ فعلى سبيل المثال أنت كل يوم تتعرض لعوادم ثاني أكسيد النيتروجين المتصاعدة من أبخرة السيارات، وتكون النتيجة متمثلة في التقليل من احتياطات المبيض بشكل كبير، ففي الدراسة الأولى قام العلماء الإيطاليون بعمل بعض فحوصات للدم، من أجل معرفة نسبة هرمون AMH anti-Mullerian hormone، وهو هرمون يعطي مؤشرًا لمعدلات مخزون المبيض في مجموعة من النساء، إضافة إلى أن هذا الهرمون يعمل على قياس فرص المرأة في الحمل، وكما هو معروف أن فرص المرأة تقل عند التقدم في العمر، بجانب أنها تتأثر أيضًا بالتدخين والأنظمة الغذائية.
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المعدلات القليلة توضح أن المرأة ليس لديها سوى مخزون قليل، وبعد ذلك استخدم الباحثون جهاز كمبيوتر تحليليا من أجل تقييم تعرض المرأة اليومي للملوثات، وكانت النتيجة أن النساء اللاتي يعشن في بيوت في طرق مزدحمة، هن الأكثر عرضة للعقم، وذلك لأنهن يعانين من مخزون قليل من البويضات، وبناءً على ذلك تقل فرصهن في الحمل بشكل كبير، مقارنة بالنساء اللاتي يعِشن في أماكن هادئة غير مزدحمة تمامًا، ومن ثم لا يوجد تلوث بشكل كبير.
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ومن ثم فإن العلاقة بين انخفاض معدلات AMH والتعرض اليومي للملوثات غير مرتبطة بعمر النساء على الإطلاق، فاقترح بعض العلماء أن التلوث من المحتمل أن يسرع من شيخوخة الجهاز التناسلي للمرأة، حسبما ذكرت Times، كما أن تأثير العمر والتدخين فى معدلات AMH مقبول إلى حد ما، لكن التأثير الواضح للعوامل البيئية ليس واضحًا حتى الآن، فمن خلال الدراسة فإن العيش في منطقة بمعدلات عالية من التلوث يؤثر فى الصحة بشكل عام، وخاصة الجهاز التنفسي.
ويتفق الخبراء بشكل عام على أن AMH هو مؤشر على الخصوبة، وقد تم الإبلاغ عن انخفاض فرصة الحمل والولادة خلال الدراسات لدى النساء ذوات AMH المنخفض، وهناك عوامل أخرى؛ مثل التدخين ووزن الجسم ووسائل منع الحمل الهرمونية طويلة الأجل، معترف بأنها تؤثر فى مستويات AMH أيضًا.
لذا يجب الاهتمام الجيد بصحة المرأة الحامل بدايةً من توفير هواء غير مُحمّل بالملوثات التي قد تؤثر فى حياتها وحياة جنينها، أو تؤثر بشكل أكبر فى فرصها في الحمل، إضافة إلى أنه يجب بناء المنازل بعيدًا عن المصانع، وأماكن ازدحام الشوارع.
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