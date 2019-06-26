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دراسة: التلوث يؤثر في انقطاع الطمث عند النساء

يجب الاهتمام الجيد بصحة المرأة الحامل بدايةً من توفير هواء غير محمَّل بالملوثات التي قد تؤثر في حياتها وحياة جنينها، أو تؤثر بشكل أكبر في فرصها في الحمل
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أثر التلوث في المرأة الحامل
أثر التلوث في المرأة الحامل
المرأة الحامل هي الأكثر عرضة لجميع الأمراض؛ وذلك لأن الجهاز المناعي في هذه الفترة يكون حساسا تجاه أي شيء، وعندما يحدث لها شيء، يعود الضرر على الجنين أيضًا، بجانب أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير فى صحتها، وكل ذلك يجب أن تضعه نصب عينيها. ولأن ولادة أجيال خالية من الأمراض تماما هي الشغل الشاغل للأطباء، فضلا عن فرص حدوث الحمل، فيجب أن تستمر الدورة الشهرية لأطول فترة ممكنة، ولكن ما اكتشفه العلماء كان بمنزلة خطر كبير، إذ أثبتوا أن النساء اللاتي يعشن بالقرب من الطرق المزدحمة يتعرضن لخطر انقطاع الطمث. نقلا عن "daily mail".
كشفت دراستان عن أن النساء اللاتي يعشن في المناطق المليئة بالتلوث يواجهن ثلاثة أضعاف خطورة الإصابة بالعقم، فلو فتحت النافذة في الصباح ستجد الشوارع مليئة بالأدخنة الناتجة عن عوادم السيارات، والأصوات المزعجة التي تحاوطك من كل مكان، وكل ذلك يؤثر فى حالتك الصحية وصحتك المزاجية والنفسية أيضًا، ويقلق الباحثون
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قهوة

كوب من القهوة يوميا يحميك من السمنة

قال العلماء، حسب جريدة "medical news today" إنهم أجروا أول دراسة لإظهار أن فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى وظائف الدهون البنية لدينا. وتساعد خلايا الدهن البنية، التي يشير الناس إليها أحيانا باسم "دهن جيد"، الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة وتوليد الحرارة. على عكس الدهون البنية، هناك نوع آخر من الدهون يسميه العلماء الدهون البيضاء أو الصفراء، ينتج عن التخزين الزائد للسعرات الحرارية. وربط الأطباء بين الدهون البيضاء والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، فالدهون البنية قد تساعد الناس فى الحفاظ على وزن صحي.
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8 مشروبات مهمة لتنظيف الكلى من السموم

تعتبر الكلى من أجهزة الجسم التي تستطيع تنظيف نفسها من السموم، الأمر الذي ينعكس على أداء الجهاز البولي والمثانة، ويحافظ على توازن ضغط الدم، لكن لدعم هذه الوظيفة ينبغي عليك استهلاك السوائل الكافية، التي تشمل الفواكه والخضراوات والماء وبعض الأعشاب. تعد التهابات الكلى من الأمراض الخطيرة جدًا. يسبب سرطان الكلى حوالي 14 ألف حالة وفاة سنويًا مع تشخيص 64 ألف حالة جديدة كل عام. ساعد في الحفاظ على عمل الكليتين بسعادة وصحة من خلال الاستمتاع بهذه المشروبات.
علاج -الصداع

تخلصي من صداع الدورة الشهرية.. عصير الموز يخفف الألم

على الرغم من أن الدورة الشهرية من الأشياء التي تحدث بشكل طبيعي للمرأة فإنها قد تتسبب في كثير من الآلام، إضافة إلى آلام الظهر والانتفاخ، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نزيف، وقد تظهر عليك بعض الأعراض الأخرى مثل الصداع، وقد يكون الصداع مصاحبًا للدورة الشهرية في كثير من الأحيان، ولكن لمَ؟! بالفعل يعاني كثير من النساء من الشعور بالصداع النصفي ولا يعرفن السبب، لذا يجب استخدام بعض من الوصفات العلاجية المنزلية مثل تناول الشاي الأخضر والينسون والنعناع، للتخفيف من حدة الآلام وذلك نقلًا عن "health24".
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