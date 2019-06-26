انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

صورة أرشيفية

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.

وكان وكيل مديرية التربية والتعليم، انتقل برفقة إيمان عبد المعز مدير إدارة السنطة التعليمية، إلى مقر اللجنة للوقوف على أخر تطورات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية. وقال شاهد عيان، إن الطالب أصيب بحالة نفسية سيئة، فور استلام ورقة الأسئلة في مادة الكيمياء، متابعين أنه بدت عليه آثار الضيق،