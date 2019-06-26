جريمة

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
وكان وكيل مديرية التربية والتعليم، انتقل برفقة إيمان عبد المعز مدير إدارة السنطة التعليمية، إلى مقر اللجنة للوقوف على أخر تطورات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية. وقال شاهد عيان، إن الطالب أصيب بحالة نفسية سيئة، فور استلام ورقة الأسئلة في مادة الكيمياء، متابعين أنه بدت عليه آثار الضيق،
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وزير-الداخلية-محمود توفيق -يستقبل-السيد مفوض-الهجرة والشئون-الداخلية والمواطنة-بالإتحاد الأوروبى (1)

وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
جثة-فتاة

العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزل في بني سويف

عثر أهالي قرية مناشي أبوصير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، بها آثار دماء، داخل منزلها نتيجة ذبحها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، في العقد الرابع من العمر، داخل منزلها بقرية مناشي أبوصير، التابعة لدائرة المركز.
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
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غرق

انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها بـ«مصرف» في كفر الشيخ

انتحرت سيدة فى العقد الثالث من العمر تدعى "ك. أ.ف - 35 سنة - ربة منزل"، تعاني من مرض نفسي، ومقيمة بعزبة عمرو مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بإلقاء نفسها في مياه مصرف الهوكس التابع لمركز مطوبس. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مطوبس بالعثور على جثة طافية لسيدة، ترتدي كامل ملابسها، عبارة عن عباءة حمراء وحجاب أسود بمياه مصرف الهوكس بذات المركز، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.
الانتحار-شنقا

«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
شنق

زوجته تركت البيت.. سائق توك توك ينتحر في القليوبية

أقدم سائق "توك توك" في شبين القناطر على التخلص من حياته، اليوم الخميس، بشنق نفسه بكابل كهربائي في منزله، وذلك لوجود خلافات بينه وبين زوجته بسبب مصروف المنزل وتركها منزل الزوجية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأمر بالتصريح بدفن الجثة عقب التشريح، كما استعجل تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها.
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