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ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.
وأوضح شوقي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يجب على هذه المجموعة من الطلاب أن تستعلم مباشرة من المدرسة عن النتيجة، وليس قاعدة البيانات المركزية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أول من أمس الإثنين، نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح عامة 91.4%.من ناحية أخرى، أوضح
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مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
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رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
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تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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التعليم تحسم جدل تجديد عقود المعلمين المؤقتين

قال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، إن المسابقة المؤقتة التي أعلنتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي، حُسم أمرها، وأُعلن من اليوم الأول وفي أثناء فترة المسابقة وبعد إعلان نتائجها، أنها غير قابلة للتجديد ومستحيل تجديد العقد لأسباب كثيرة، وكان الأمر واضحا، مطالبا المعلمين بالعمل على تأهيل أنفسهم والاستعداد لأي مسابقة مقبلة قد تعلن عنها الوزارة، وستكون بشروط ميسرة للمتقدمين لها، كما طالبهم بعدم الالتفاف وراء الحسابات الشخصية الوهمية لبعض مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعوهم للخروج عن الإطار التنظيمي والقانوني.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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التعليم: طلاب أولى ثانوي كانوا ضايعين من سنوات

استنكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، ما يتردد بشأن تحميل الوزارة مسؤولية ضياع طلاب أولى ثانوي، قائلا: "الطلاب كانوا ضايعين من البداية منذ سنوات، والوزارة تقيس المهارة حاليا ونواب التعلم والوزارة تحاول إنقاذهم، ليحصلوا على مهارة حقيقة، ويجب عدم التركيز على الالتحاق بالجامعة، لو الطالب جاب 60% هيدخل طب وكلية الطب لن تكون فارغة، لكن أولياء الأمور يركزون في المجموع والدرجات والجامعة".
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