ماذا تعني رسالة «عفوا» لطلاب أولى ثانوي؟

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

طارق شوقي وزير التعليم

تفاجأ عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، أمس الثلاثاء، خلال تصفحهم لنتائج الامتحانات عبر الرابط الإلكتروني الذي أعلنته الوزارة، بظهور رسالة عبر التابلت تقول: "عفوا جاري متابعة نتيجتكم من خلال المدرسة وسيتم إعلانها فور انتهاء المراجعة"، ما دفع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إلى الرد على تساؤلات الطلاب بشأن الرسالة، قائلا إن هناك عدد من طلاب الخدمات والمنازل امتحنوا ورقيا، ولم يتم إرسال نتائجهم من الإدارات إلى قاعدة البيانات المركزية في الموعد المحدد أو حسب المواصفات الفنية.

وأوضح شوقي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه يجب على هذه المجموعة من الطلاب أن تستعلم مباشرة من المدرسة عن النتيجة، وليس قاعدة البيانات المركزية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أول من أمس الإثنين، نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح عامة 91.4%.من ناحية أخرى، أوضح