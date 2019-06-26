العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزل في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

صورة أرشيفية

عثر أهالي قرية مناشي أبوصير، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر، بها آثار دماء، داخل منزلها نتيجة ذبحها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام. بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة، في العقد الرابع من العمر، داخل منزلها بقرية مناشي أبوصير، التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى "إجلال م. ع."، 38 عامًا، مقيمة بقرية المناشي في أبوصير، مركز الواسطى. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، بعد مناظرة النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق. وفي سياق آخر، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف،