سيسيه: لدينا مشكلات بدنية ولا نعمل للجزائر حسابًا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

أليو سيسيه - مدرب السنغال

قال أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، إن فريقه لن يستعد بشكل خاص لمواجهة الجزائر، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز على كل الفرق في أمم إفريقيا وليس الخضر فقط، ويستعد أسود التيرانجا لمواجهة الجزائر في السابعة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، وأوضح سيسيه: "سنلعب مباراتنا ضد الجزائر بروح هادئة، ونعلم جيدا المنتخب الجزائري وشاهدنا مواجهته مع كينيا. لا نركز على هزيمة الخضر ولكن علينا هزيمة كل الفرق، فلا نعمل للجزائر حسابا خاصا".

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي، والخاص بمباراة الفريق مع نظيره الجزائري: "لدينا مشكلات بدنية ورغم ذلك سنحاول الاستمرار أطول وقت ممكن في البطولة". وشدد سيسيه: "السنغال لم تتأهل بعد وهناك 3 فرق يمكنها الصعود. الميزة للسنغال والجزائر ولكن يجب علينا الفوز للاستمرار

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي، والخاص بمباراة الفريق مع نظيره الجزائري: "لدينا مشكلات بدنية ورغم ذلك سنحاول الاستمرار أطول وقت ممكن في البطولة".



وشدد سيسيه: "السنغال لم تتأهل بعد وهناك 3 فرق يمكنها الصعود. الميزة للسنغال والجزائر ولكن يجب علينا الفوز للاستمرار في المنافسات، ومباراة الغد ستكون شاقة على المستوى البدني، ويجب علينا أن نتحلى بالتواضع، أعلم أن جمال بلماضي (مدرب الجزائر) رجل تكتيكي رائع ومباراتنا معهم ستكون اختبارا قويا لنا".



وتتقاسم كل من السنغال والجزائر صدارة المجموعة الثالثة إذ حققت الأولى الانتصار على تنزانيا بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي فاز بها ثعالب الصحراء على كينيا.