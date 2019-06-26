رياضة

سيسيه: لدينا مشكلات بدنية ولا نعمل للجزائر حسابًا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
أليو سيسيه - مدرب السنغال
أليو سيسيه - مدرب السنغال
قال أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، إن فريقه لن يستعد بشكل خاص لمواجهة الجزائر، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز على كل الفرق في أمم إفريقيا وليس الخضر فقط، ويستعد أسود التيرانجا لمواجهة الجزائر في السابعة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، وأوضح سيسيه: "سنلعب مباراتنا ضد الجزائر بروح هادئة، ونعلم جيدا المنتخب الجزائري وشاهدنا مواجهته مع كينيا. لا نركز على هزيمة الخضر ولكن علينا هزيمة كل الفرق، فلا نعمل للجزائر حسابا خاصا".
وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي، والخاص بمباراة الفريق مع نظيره الجزائري: "لدينا مشكلات بدنية ورغم ذلك سنحاول الاستمرار أطول وقت ممكن في البطولة". وشدد سيسيه: "السنغال لم تتأهل بعد وهناك 3 فرق يمكنها الصعود. الميزة للسنغال والجزائر ولكن يجب علينا الفوز للاستمرار
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وفاة والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب السابق

توفى ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، حيث كتب المعلق الرياضي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، علي محمد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى كابتن حسام وصفي والد كابتن ميدو، خالص العزاء.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان»، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.
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«بشرة خير».. أزمات انضباطية لمصر = تتويج الفراعنة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب الفراعنة، نهائيا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسؤول داخل المنتخب الوطني، كشف عن أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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أول رد فعل من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

علمت «التحرير»، أن عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، غادر معسكر المنتخب الوطني، فور صدور قرار استبعاده اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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