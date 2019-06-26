إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

صورة أرشيفية

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018 - 2019، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد "الكيمياء - والجغرافيا". وأضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل الأجهزة المعنية مع مديرية التربية والتعليم،