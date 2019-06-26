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إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018 - 2019، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد "الكيمياء - والجغرافيا". وأضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل الأجهزة المعنية مع مديرية التربية والتعليم،
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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إصابة طالبة بهبوط في امتحان الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرضت طالبة تدعى "ولاء فتحي محمد عبدالسلام"، اليوم الأربعاء، للإصابة بهبوط عام بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة زينهم الرفاعي الثانوية بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة، غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى، تعانى من هبوط عام بالدورة الدموية، لتلقي العلاج اللازم.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

طالبة تتعرض لصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان "الكيمياء" للشعبة العلمية للصف الثالث الثانوي، بمدينة بني سويف. ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المتمركزة أمام اللجان الطالبة "هبة.ر.م" 17 سنة من مقر لجنة السيدة عائشه بحي الرمد بمدينة بنى سويف بعد تعرضها لصدمة عصبية أثناء تأدية امتحان الكيمياء إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
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إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

7 إغماءات في امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزي وقلين المركزي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، للشعبتين "علمى وأدبي"، في مادتي الفيزياء والتاريخ. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة، داخل 69 لجنة، بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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