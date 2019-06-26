مدرب السنغال يعلن جاهزية ماني لدك حصون الجزائر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

ماني

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن فريقه استعد بشكل جيد لمباراة الجزائر المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، وأوضح سيسيه، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد الدفاع الجوي، والخاص بمباراة الفريق مع نظيره الجزائري، أن ساديو ماني سيكون جاهزا للمباراة وسيكون داعما قويا للفريق، كما أشار سيسيه إلى أن منتخب بلاده لديه حماس لإرضاء جماهيرهم والمنتخب مليء بالكوادر القادرة على صناعة الفارق وإحراز كأس إفريقيا.

واستكمل مدرب السنغال: "عدم فوز الجزائر على السنغال من قبل ميزة لنا، ولكن الأجيال تتغير والفريق الآن أصبح يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ولديهم طموح كبير". ساديو ماني غاب عن مباراة السنغال الأولى في البطولة أمام تنزانيا بسبب الإيقاف وسيعود للمشاركة مع الفريق بدايةً من موقعة الجزائر. وتتقاسم كل من

واستكمل مدرب السنغال: "عدم فوز الجزائر على السنغال من قبل ميزة لنا، ولكن الأجيال تتغير والفريق الآن أصبح يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ولديهم طموح كبير".



ساديو ماني غاب عن مباراة السنغال الأولى في البطولة أمام تنزانيا بسبب الإيقاف وسيعود للمشاركة مع الفريق بدايةً من موقعة الجزائر.



وتتقاسم كل من السنغال والجزائر صدارة المجموعة الثالثة إذ حققت الأولى الانتصار على تنزانيا بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي فاز بها ثعالب الصحراء على كينيا.



منافسات بطولة كأس الأمم 2019 تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).



وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

