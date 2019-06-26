وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي
تحرير:محمد عبد الجليل
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
لقاء وزير الداخلية مع مفوض الاتحاد الأوربي للهجرة
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.
أبدى وزير الداخلية حرصه على فتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، موضحا أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية فى أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
واستعرض المسئول الأوروبى أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية فى الاتحاد الأوروبى،
أبدى وزير الداخلية حرصه على فتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، موضحا أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية فى أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
واستعرض المسئول الأوروبى أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية فى الاتحاد الأوروبى، وأعرب عن تطلعه لرفع مستوى التنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، لتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة فى ضوء استمرار تدفق أعداد من المهاجرين الوافدين من بعض الدول بالمنطقة إلى السواحل الأوروبية، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة بسبب احتمالية اندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين، كما أكد وجود ارتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، والتى تعتبر من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولى.