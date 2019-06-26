وزير الداخلية يلتقى مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

لقاء وزير الداخلية مع مفوض الاتحاد الأوربي للهجرة

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبى، فى زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من معاونيه، واستعرض الجانب المصري خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الاستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مع تأكيد تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الاتحاد الأوروبى.

أبدى وزير الداخلية حرصه على فتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات الأمنية، موضحا أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية فى أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. واستعرض المسئول الأوروبى أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية فى الاتحاد الأوروبى،