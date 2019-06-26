صوفي تيرنر وجو جوناس في فرنسا استعدادا لزفافهما(صور)

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

صوفي تيرنر وجو جوناس

توجه الثنائي الشهير الممثلة صوفي تيرنر والمغني جو جوناس، إلى جنوب فرنسا، من أجل الاستعداد لحفل الزفاف الثاني للمطرب العالمي و"تيرنر" صاحبة شخصية "سانسا ستارك" في المسلسل الدرامي Game of thrones، وذلك بعد أن أقاما حفل زفافهما الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية. ونشر موقع "الديلي ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفي تيرنر وجو جوناس، أثناء توجههما إلى فرنسا، حيث كانت "صوفي" تصطحب معها كلبها من نوع "هاسكي" الذي رافقها أيضًا في مسلسلها الشهير، وذلك وسط أنظار الحضور.

حفل زفاف صوفي تيرنر وجو جوناس الأول تكلف 600 دولار فقط وأقيم في لاس فيجاس وحضره أشقاء جو وهو الحفل الذي أُقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدي جي ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا. وكشف