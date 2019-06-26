جوجل ومرسيدس وجلوفو.. الشركات العالمية تعود لمصر

جوجل إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، بينما شركة جلوفو معنية بخدمات توصيل الطلبات للمنازل، أما مرسيدس فهي إحدى أشهر شركات صناعة السيارات الفاخرة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

بين تخفيض حجم التمثيل في السوق المصرية، ووقف التصنيع، والخروج من السوق نهائيا، اتخذت بعض الشركات العالمية قراراتها خلال الفترة الماضية منذ ثورة يناير وما أعقبتها من سنوات عصيبة على الاقتصاد المصري، وكانت شركات مرسيدس وجوجل وجلوفو من تلك القائمة، إذ قررت مرسيدس وقف تصنيع سياراتها، وقلصت الثانية حجم تمثيلها وعمالتها، أما الثالثة فكان قرارها الخروج نهائيا من السوق المصرية. قرارات الشركات الثلاث تغيرت في الأيام الأخيرة، وجميعها أعلنت عودتها للعمل في مصر بشكل طبيعي.

مرسيدس تفتتح خطوط إنتاج جديدة بقناة السويس منذ يومين وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار، عقد تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات، وتتضمن الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى مدينة شتوتغارت

مرسيدس تفتتح خطوط إنتاج جديدة بقناة السويس

منذ يومين وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار، عقد تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات، وتتضمن الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى مدينة شتوتغارت الألمانية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس، ومن المقرر أن تقوم شركة مرسيدس بتوسيع خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، وفتح خط إنتاج جديد لطرازات GL.





ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والتي ستسترد 700 مليون جنيه حصّلتها مصلحة الجمارك منها سابقا.



وأغلقت مرسيدس خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى "صفر" مطلع العام الحالي.

جلوفو تستأنف نشاطها التجاري

أمس، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقيه إخطارًا رسميا من قبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصرية وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة.



ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، فإن شركة دليفيري هيرو قامت بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر فى النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في مصر، كما تعهد الطرفان بعدم تبادل المعلومات الإستراتيجية السرية المتعلقة بنشاطهما التجاري في السوق المصرية، ما يتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة.



وأضاف البيان أن الطرفين تعهدا بالحفاظ على استقلال كيانيهما الاقتصاديين في السوق المصرية، والحفاظ على حالة المنافسة بينهما وعدم الإخلال بها.

جوجل: تحسن مناخ الاستثمار يدفعنا لإعادة فتح مكتب مصر

التقى لينو كاتاروزى، المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ يومين، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، لبحث زيادة التعاون بين وزارة الاستثمار وشركة جوجل، واستثماراتها المستقبلية في مصر وإفريقيا، خاصة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم، وأصدرت وزارة الاستثمار بيانا قالت فيه إن كاتاروزى أشاد بتحسّن مناخ الاستثمار في مصر بعد الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها في القاهرة قريبا.

وأضاف البيان أن مدير جوجل لمنطقة الشرق الأوسط ذكر أن الشركة تعمل على إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، حيث تدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول، منها لندن ومدريد وبرلين.

وعرضت "نصر" على فريق جوجل، الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، مؤكدة له أن القيادة السياسية في مصر تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار.

وكانت جوجل خفضت حجم أعمالها من بعد ثورة يناير في مصر لبعض الموظفين فقط بعدما كان مكتبها يضم عشرات الموظفين والمسؤولين.