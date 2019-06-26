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جوجل ومرسيدس وجلوفو.. الشركات العالمية تعود لمصر

جوجل إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، بينما شركة جلوفو معنية بخدمات توصيل الطلبات للمنازل، أما مرسيدس فهي إحدى أشهر شركات صناعة السيارات الفاخرة
تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي
رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي
بين تخفيض حجم التمثيل في السوق المصرية، ووقف التصنيع، والخروج من السوق نهائيا، اتخذت بعض الشركات العالمية قراراتها خلال الفترة الماضية منذ ثورة يناير وما أعقبتها من سنوات عصيبة على الاقتصاد المصري، وكانت شركات مرسيدس وجوجل وجلوفو من تلك القائمة، إذ قررت مرسيدس وقف تصنيع سياراتها، وقلصت الثانية حجم تمثيلها وعمالتها، أما الثالثة فكان قرارها الخروج نهائيا من السوق المصرية. قرارات الشركات الثلاث تغيرت في الأيام الأخيرة، وجميعها أعلنت عودتها للعمل في مصر بشكل طبيعي.
مرسيدس تفتتح خطوط إنتاج جديدة بقناة السويس   منذ يومين وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار، عقد تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات، وتتضمن الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى مدينة شتوتغارت
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صندوق-النقد-الدولى

3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.
دولار

الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، لينخفض سعر الجرام حوالي 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1410 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محلات-تجارية (3)

زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟
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جلوفو-كريم

تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه إخطارًا رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها، والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وقيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
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