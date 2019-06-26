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الحوثيون: استهداف معسكر سعودي بصاروخ باليستي وسقوط قتلى

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
صاروخ باليستي - أرشيفية
صاروخ باليستي - أرشيفية
أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، تمكنت من استهداف مقر القيادة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الملاحيط قبالة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بصاروخًا باليستيًا قصير المدى، ونقلت القناة، عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، قوله إن الصاروخ الباليستي "أصاب هدفه بدقة" في المعسكر المستهدف، مشيرًا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانب السعودي".
ولم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودي، أي بيان أو رد رسمي على ما أوردته القناة الحوثية، سواء بالنفي أو التأكيد.وكان تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقل أمس أيضا، عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان
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قابوس

سلطنة عمان تفتح سفارة لدى فلسطين في رام الله

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فتح سفارة لها في دولة فلسطين، مشيرة إلى أن وفد من الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات الافتتاح. وذكرت "الخارجية" العمانية في بيان اليوم الأربعاء، نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
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تركى-المالكى (2)

القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وصرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
تركى-المالكى (2)

«دعم الشرعية»: القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن

?أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
مطار ابها (2)

سكاي نيوز: الملاحة تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، أن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها السعودي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حوثي، مساء أمس الأحد. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.
العقيد الركن تركي المالكي

بعد استهداف محطة مياه.. السعودية للحوثيين: ترقبوا رد سريع

واصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد" بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في مدينة الشيقيق جنوب غرب البلاد، مساء أمس، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن الهجوم الحوقي لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية "تلفيات"، لافتا إلى أن "الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه"، بحسب العربية.
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