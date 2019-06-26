الحوثيون: استهداف معسكر سعودي بصاروخ باليستي وسقوط قتلى

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

صاروخ باليستي - أرشيفية

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، تمكنت من استهداف مقر القيادة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الملاحيط قبالة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بصاروخًا باليستيًا قصير المدى، ونقلت القناة، عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، قوله إن الصاروخ الباليستي "أصاب هدفه بدقة" في المعسكر المستهدف، مشيرًا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانب السعودي".

ولم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودي، أي بيان أو رد رسمي على ما أوردته القناة الحوثية، سواء بالنفي أو التأكيد.وكان تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقل أمس أيضا، عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان