رياضة

رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
وردة
وردة
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب
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وفاة والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب السابق

توفى ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، حيث كتب المعلق الرياضي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، علي محمد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى كابتن حسام وصفي والد كابتن ميدو، خالص العزاء.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان»، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.
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«بشرة خير».. أزمات انضباطية لمصر = تتويج الفراعنة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب الفراعنة، نهائيا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسؤول داخل المنتخب الوطني، كشف عن أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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أول رد فعل من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

علمت «التحرير»، أن عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، غادر معسكر المنتخب الوطني، فور صدور قرار استبعاده اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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اتجاه في المنتخب لاستبعاد عمرو وردة من أمم إفريقيا

كشف مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، أن هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، لاعب الفراعنة، لأسباب انضباطية داخل معسكر الفراعنة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، إن المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، يفاضل بين استبعاد اللاعب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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فيكتور جوميز حكمًا لمواجهة مصر ضد الكونغو

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اسم الحكم الذي سيدير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، واختارت اللجنة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الفراعنة الثانية في كان 2019.
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تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
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أمم إفريقيا 2019.. المنتخب يبدأ الاستعداد للكونغو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وذلك بعدما تمكن الفراعنة من حصد أول 3 نقاط، في مشواره نحو حصد اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسختها الـ32، والتي تقام على 6 ملاعب مختلفة.
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