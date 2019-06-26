رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

وردة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.

ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب

ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا.



وسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء، أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وخسرت مباراة وحيدة.

